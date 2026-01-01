Zeitnaher Umstieg
Sind Sie ausschließlich im Besitz eines DATEV Benutzerkontos, wollen aber auch künftig noch qualifizierte Bestellungen absenden? Perspektivisch benötigen Sie dafür ein DATEV SmartLogin oder DATEV mIDentity.
Ein DATEV SmartLogin können Sie mit einem eigens vorbereiteten Bestellformular einfach und zeitnah anfordern. Beachten Sie vor dem Ausfüllen des Formulars zwingend die Hinweise zur Bestellung von DATEV SmartLogin!
Wir empfehlen Ihnen einen zeitnahen Umstieg, um sich zukunftssicher authentifizieren zu können: Immer mehr Anwendungen werden DATEV SmartLogin oder DATEV mIDentity voraussetzen. Damit erfüllt sich in Zukunft ein schon häufig genannter Wunsch: Ein Login für alles.
Anwendungen und Loginverfahren im Überblick
Rechts finden Sie einen kleinen Überblick zu den für Bildungspartner besonders relevanten Anwendungen und ihren jeweiligen Loginmöglichkeiten.
Unsere Empfehlung
Für Inhaber einer Dozenten-Nummer mit DATEV mIDentity besteht bezüglich des DATEV Shops aktuell kein Handlungsbedarf. Inhabern von einem DATEV Benutzerkonto empfehlen wir in Abhängigkeit von gewünschtem Nutzungszenario das DATEV SmartLogin als bevorzugtes Loginverfahren.
DATEV SmartLogin mit Administratoren-Rechten
Je nach Organisation einer Bildungseinrichtung kann es sinnvoll sein, mehrere Personen mit DATEV SmartLogin auszustatten, sie aber nicht für alle Anwendungen freizuschalten.
Beispiel
- Alle Unterrichtenden sollen DATEV Software online nutzen und bestellen dürfen
- Nur ausgewählte Personen sollen Rechnungsdaten einsehen
Wer was darf, lässt sich mit Administrator-Recht über die Anwendung „Rechteverwaltung online“ steuern.
Haben Sie daran Interesse, melden Sie sich direkt bei Ihren Ansprechpartnern in Nürnberg, da Administrator-Rechte nur individuell und nach entsprechender Beratung vergeben werden.
Noch Fragen offen?
Ein Artikel kann sicher nicht alle individuellen Fragen beantworten. Unser Tipp daher: Wenden Sie sich bitte bei Rückfragen an Ihren individuellen Ansprechpartner.