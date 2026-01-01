Sind Sie ausschließlich im Besitz eines DATEV Benutzerkontos, wollen aber auch künftig noch qualifizierte Bestellungen absenden? Perspektivisch benötigen Sie dafür ein DATEV SmartLogin oder DATEV mIDentity.

Ein DATEV SmartLogin können Sie mit einem eigens vorbereiteten Bestellformular einfach und zeitnah anfordern. Beachten Sie vor dem Ausfüllen des Formulars zwingend die Hinweise zur Bestellung von DATEV SmartLogin!

Wir empfehlen Ihnen einen zeitnahen Umstieg, um sich zukunftssicher authentifizieren zu können: Immer mehr Anwendungen werden DATEV SmartLogin oder DATEV mIDentity voraussetzen. Damit erfüllt sich in Zukunft ein schon häufig genannter Wunsch: Ein Login für alles.