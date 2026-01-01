Die anhand Ihrer Wünsche gefilterte Trefferliste können Sie ab September herunterladen. Die Trefferliste wird Ihnen mit allen relevanten Angaben dabei als Excel-Liste zum Download angeboten. Die Excel-Liste können Sie Ihren individuellen Wünschen entsprechend weiter entschlacken, indem Sie z. B. überflüssige Spalten entfernen oder eigene Spalten ergänzen, die Spalten sortieren oder filtern.

Den Button "Datei herunterladen", um den Download Ihrer Trefferliste zu starten, finden Sie direkt unter dem Facetten-Menü.

Die so angepasste Excel-Liste können Sie als Arbeitsauftrag an Ihre Lernenden verteilen. Ganz schön bequem, nicht wahr? Wir sind uns sicher: Mit dem neuen Angebot kommen wir Ihrem Wunsch nach besserer Orientierung auf DATEV Students online einen großen Schritt näher.