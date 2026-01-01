Nutzen Sie die Chance, sich mit dem Bildungspartner-Label von Bildungseinrichtungen abzugrenzen, die keine Berechtigung zum Einsatz von DATEV-Software zu Schulungszwecken haben.

Profitieren Sie mit dem Label von dem starken Namen der Genossenschaft.

Das Label steht auf DATEV MyMarketing bereit.

Haben Sie bereits in der Vergangenheit das Recht zur Nutzung des Labels gehabt, tauschen Sie das bislang verwendete Label bitte durch das neu Label aus.

Planen Sie den Ersteinsatz des Labels, können Sie umgehend mit dem neuen Label loslegen.

Mit der Bestellung des Labels verpflichten Sie sich zur Einhaltung der Nutzungsbedingungen und Gestaltungsrichtlinien.