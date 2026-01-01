Was bedeutet das für Bildungspartner?
Als Nutzer von DATEV Software online müssen Ihre Lernenden nichts tun – alle Inhalte von LEXinform comfort stehen Ihren Lernenden (und Ihnen) wie gewohnt zur Verfügung.
Nutzen Sie als Unterrichtender DATEV-Software mit lokaler Installation / via App benötigen Sie für den Zugriff auf die geschützten Möglichkeiten der Wissensplattform
- einen aktiven Vertrag für LEXinform comfort
- (optional: Verlagsmedien Lohn & Personal)
- sowie ein entsprechendes Loginverfahren. Bitte berücksichtigen Sie, dass das DATEV-Benutzerkonto oder das DATEV-Konto nicht ausreichend ist: Sie benötigen zwingend DATEV mIDentity oder DATEV SmartLogin.
Wissensplattform – mehr als nur ein neuer Name
Mit der Wissensplattform entwickelt DATEV seine Rechercheangebote stetig weiter. Ziel ist, die Wissensplattform zum zentralen Ort der kontextabhängigen Recherche zu machen. Dies bedeutet im eingeloggten Zustand:
- Vielfältige Datenquellen:
Auf Wunsch können mehrere Datenbanken durchsucht werden. Durchsuchbare Datenbanken sind neben DATEV LEXinform classic / comfort auch DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal oder eingebundene Datenbanken von weiteren Verlagen (z.B. NWB, Haufe), sofern Sie einen Vertrag mit den jeweiligen Verlagen haben.
- Lernen und Wissen gehen Hand in Hand:
Perspektivisch werden auch die Inhalte von DATEV Students online oder der DATEV Lernplattform online (LEON) als Datenquelle in der Wissensplattform aufrufbar sein.
- KI & Kontext:
Bei der Suche werden die Nutzer perspektivisch von KI-Logiken unterstützt. Entscheidend dabei ist, dass im eingeloggten Zustand ersichtlich ist, aus welchem Umfeld heraus die Frage erfolgt. Der übermittelte Kontext ist entscheidend für die Qualität der gelieferten Antwort – und damit ein echter Mehrwert im Vergleich zu vielen aktuell im Markt verfügbaren Anwendungen.
All diese Vorteile werden sukzessive entwickelt, verprobt und anschließend für DATEV-Mitglieder freigegeben. Als Bildungspartner werden wir Sie Schritt für Schritt auf dieser Reise mitnehmen.
Der erste Schritt einer langen Reise
Die im Januar 2026 freigegebene Version der Wissensplattform bietet Ihnen als Unterrichtender die Möglichkeit, über den Bestand von LEXinform comfort oder DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal hinaus die Abonnements weiterer Verlage zu verknüpfen. Den Beginn machen dabei der NWB- und der Haufe-Verlag.
Voraussetzung ist, dass Sie über ein aktives Verlags-Abonnement verfügen. Die Verknüpfung in der Wissensplattform mit dem Produkten der Fremdanbieter ist kostenfrei, die Nutzung der Inhalts ist entsprechend Ihres Vertragsverhältnisses mit dem jeweiligen Verlag kostenpflichtig. Details dazu klären Sie bitte mit Ihren Ansprechpartnern an der Bildungseinrichtung (z.B. mit Ihren Bibliotheksansprechpartnern) oder direkt mit dem jeweiligen Verlag.
Die Verknüpfungsmöglichkeit haben Sie als Unterrichtender im Umfeld lokaler Nutzung. Ein Verknüpfen auf DATEV Software online ist nicht möglich.