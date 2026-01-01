Die im Januar 2026 freigegebene Version der Wissensplattform bietet Ihnen als Unterrichtender die Möglichkeit, über den Bestand von LEXinform comfort oder DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal hinaus die Abonnements weiterer Verlage zu verknüpfen. Den Beginn machen dabei der NWB- und der Haufe-Verlag.

Voraussetzung ist, dass Sie über ein aktives Verlags-Abonnement verfügen. Die Verknüpfung in der Wissensplattform mit dem Produkten der Fremdanbieter ist kostenfrei, die Nutzung der Inhalts ist entsprechend Ihres Vertragsverhältnisses mit dem jeweiligen Verlag kostenpflichtig. Details dazu klären Sie bitte mit Ihren Ansprechpartnern an der Bildungseinrichtung (z.B. mit Ihren Bibliotheksansprechpartnern) oder direkt mit dem jeweiligen Verlag.

Die Verknüpfungsmöglichkeit haben Sie als Unterrichtender nur im Umfeld lokaler Nutzung. Ein Verknüpfen auf DATEV Software online ist nicht möglich.