Durch den Steuerdschungel mit dem erfahrenen Referenten und Autor
DATEV: Bitte erzähle uns ein wenig über dich. Wer bist du und in welchem Zusammenhang stehst du mit der DATEV-Bildungspartnerschaft?
Christian Wielgoß (CW): Mein Name ist Christian Wielgoß und ich bin seit meiner Ausbildung zum Steuerfachangestellten in einer Steuerberatungskanzlei tätig – mittlerweile seit etwa 25 Jahren. Beruflich hatte ich schon immer mit „DATEV“ – so sagt man in der Branche – zu tun.
Meine ersten Schritte durch den Steuerdschungel unternahm ich noch mit den DATEV-DOS-Programmen und kenne auch noch das ein oder andere Kontoblatt auf Mikrofilm. Seit dem Jahr 2010 bin ich neben meinem Hauptjob auch für DATEV als Referent unterwegs – zunächst bei den Regional-Info-Tagen und der Cebit. Daraus entwickelte sich die Zusammenarbeit mit dem DATEV-Kolleg im Rahmen digitaler Fortbildungsformate für die Themen Rechnungswesen, Steuern und die Lösungen zum Kanzleimanagement.
Hieraus ergaben sich viele Schnittmengen zu den Angeboten der DATEV-Bildungspartnerschaft, bei der ich vor allem als Autor für die Unterlagen zur Einkommensteuer tätig bin.
Ein langer Atem hilft – der Weg zur erfolgreichen Ausbildung im Steuerwesen
DATEV: Welche dringenden Empfehlungen würdest du als Steuerfachangestellter an Lernende weitergeben, die im Kanzleialltag Fuß fassen möchten?
Christian Wielgoß (CW): Mein Appell: Ruhe bewahren und immer dranbleiben! Die Ausbildung im Bereich des Steuerwesens ist umfangreich und herausfordernd – sowohl in der Theorie als auch bei der praktischen Arbeit in den Kanzleien. Besonders zu Beginn der Ausbildung oder eines Studiums ist langer Atem gut: Nicht alles ist sofort klar und verständlich. Geduld hilft, den eigenen Weg zum Lernen zu finden. Die Bereitschaft, sich selbstständig und fortlaufend weiterzubilden, ist für Ausbildung und Beruf ein Muss.
In Berufsschulen, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen wird immer mehr praktisch Bezug genommen. Die natürliche Grenze liegt in den zu lösenden Fallstricken. Die Sachlage ist dort für eine eindeutige Lösung genauestens beschrieben. So eindeutig ist die Sachlage im „echten“ Leben eher selten – die muss auch mal bei den Menschen (Mandantinnen und Mandanten) erforscht und die entsprechenden Rückschlüsse müssen gezogen werden. Dazu braucht es einfach etwas Erfahrung, die mit der Zeit kommt.
Leidenschaft für Steuerlandschaft und Spaß bei der Lehrmittel-Konzeption
DATEV: Was motiviert dich dazu, Lehrmittel zur Einkommensteuer zu entwickeln?
Christian Wielgoß (CW): Ich muss zugeben, dass ich steuerliche Themen manchmal sehr spannend finde und ich teile auch nicht die Behauptung, dass die Steuergesetze unlogisch und konfus sein sollen. Umfangreich sind sie hingegen schon!
Ich weiß selbstverständlich, dass viele Lernende als Zielgruppe der Lehrmittel das vermutlich noch ganz anders sehen. Mir macht es Spaß, Lehrmittel zu konzipieren, die einen praktischen Bezug haben, aber auch den Wissensstand und das zu Lernende in den Bildungseinrichtungen widerspiegeln.
Ständige Weiterbildung und Praxisnähe
DATEV: Wie hältst du deine Lehrmittel auf dem neuesten Stand angesichts der sich ständig ändernden Steuergesetzgebung?
Christian Wielgoß (CW): Meine berufliche Tätigkeit erfordert ohnehin stetige Weiterbildung. Bei der Überarbeitung bzw. Konzeption der Lehrmittel hilft mir das sehr. Ich riskiere dennoch sicherheitshalber oft einen Blick in Gesetze, Richtlinien & Co., die für die Lösung der Aufgaben in den Lehrmitteln maßgeblich sind.
Lebensnahe Charaktere mit persönlicher Note in den Lehrmitteln
DATEV: In deinen Lehrmitteln und Unterlagen verwendest du oft Charaktere, wie zum Beispiel Anke Maiwald-Muster, die nun Mutter geworden ist und interessante Familienkonstellationen hat. Woher nimmst du die Inspiration für diese Charaktere? Inwieweit lässt du dich dabei von realen Personen oder Erfahrungen beeinflussen?
Christian Wielgoß (CW): Viele Aspekte in den Lehrmitteln stammen tatsächlich in Form von „lebensnahen“ Sachverhalten aus meiner beruflichen Praxis und aus Anregungen und Wünschen aus den Bildungseinrichtungen.
Salopp ausgedrückt: Anke brauchte dringend eine Tochter, da der Wunsch nach Berechnung von Freibeträgen und Kindergeld bestand. Da Anke mit den Lehrmitteln auch immer etwas älter wurde, hat das wunderbar gepasst. Rund um Ankes Tochter wurden noch weitere Fallstricke (z. B. Unterbringung bei Familienangehörigen und Unterhalt) eingebaut, damit auch diese Themen – bei Bedarf – im Unterricht behandelt werden können.
Aus dem Nähkästchen geplaudert: Reale Personen aus meinem persönlichen Umfeld fließen in „meinen“ Lehrmitteln und Seminaren gelegentlich mit Vornamen ein. So wird zum Beispiel aus Gabi Grünbeispiel Marion Grünbeispiel.
Der Weg zum digitalen und bedarfsorientierten Lernen
DATEV: elche Trends oder Entwicklungen (z. B. KI) siehst du aktuell im Bereich der Lehrmittelentwicklung und wie reagierst du darauf?
Christian Wielgoß (CW): Lernen wird immer digitaler – wobei der Begriff „digital“, wie ich finde, nicht hinreichend genug definiert ist und somit immer erläuterungsbedürftig ist. Wir lernen alle etwas unterschiedlich. Für ein erfolgreiches Lernen wird ein Mix aus verschiedenen Medien immer bedeutsamer – um alle „Lerntypen“ mitzunehmen, den Lernerfolg abzubilden und das Lernen effizienter zu gestalten.
Aber: Branchentypisch ist weiterhin das geschriebene Wort von hohem Gewicht – um das Lesen bzw. Vorlesen lassen, kommen wir vorerst nicht herum! In den Lehrmitteln haben wir in den letzten Jahren immer mehr Absprünge zu weiterführenden Informationen und Übungsmöglichkeiten (z. B. DATEV Students online) eingebaut, die einen Medienwechsel beim gemeinsamen Lernen im Unterricht oder beim Selbststudium ermöglichen. Auf diese Weise können sich auch alle, die einen Blick über den Tellerrand werfen möchten, zusätzliches Wissen aneignen.
Künstliche Intelligenz oder allgemein Algorithmen werden immer wichtiger für den Weg fort von der reinen Lernzielkontrolle hin zum systematischen und bedarfsorientierten Lernen.
Mehr Nachwuchs für die steuerberatenden Berufsstand
DATEV: Welche Entwicklungen wünschst du dir für die Lehre und Bildung in den nächsten Jahren?
Christian Wielgoß (CW): Ich wünsche mir, dass zukünftig wieder mehr Menschen den beruflichen Weg in die steuerberatenden Berufe finden!
Hundepapa und Tüftler aus Leidenschaft
DATEV: Was machst du gerne privat, wenn du nicht gerade spannende Lehrmittel anfertigst?
Christian Wielgoß (CW): Viel Freude, Abwechslung und Bewegung bereitet mir meine Labrador-Hundedame Freya. Den Kopf kriege ich am besten bei Gartenarbeit und beim Heimwerken frei.
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