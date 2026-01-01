DATEV: Bitte erzähle uns ein wenig über dich. Wer bist du und in welchem Zusammenhang stehst du mit der DATEV-Bildungspartnerschaft?

Christian Wielgoß (CW): Mein Name ist Christian Wielgoß und ich bin seit meiner Ausbildung zum Steuerfachangestellten in einer Steuerberatungskanzlei tätig – mittlerweile seit etwa 25 Jahren. Beruflich hatte ich schon immer mit „DATEV“ – so sagt man in der Branche – zu tun.

Meine ersten Schritte durch den Steuerdschungel unternahm ich noch mit den DATEV-DOS-Programmen und kenne auch noch das ein oder andere Kontoblatt auf Mikrofilm. Seit dem Jahr 2010 bin ich neben meinem Hauptjob auch für DATEV als Referent unterwegs – zunächst bei den Regional-Info-Tagen und der Cebit. Daraus entwickelte sich die Zusammenarbeit mit dem DATEV-Kolleg im Rahmen digitaler Fortbildungsformate für die Themen Rechnungswesen, Steuern und die Lösungen zum Kanzleimanagement.

Hieraus ergaben sich viele Schnittmengen zu den Angeboten der DATEV-Bildungspartnerschaft, bei der ich vor allem als Autor für die Unterlagen zur Einkommensteuer tätig bin.