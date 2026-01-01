Verbindung zur DATEV-Bildungspartnerschaft
DATEV: Bitte erzähle uns ein wenig über dich. Wer bist du und in welchem Zusammenhang stehst du mit der DATEV-Bildungspartnerschaft?
Randy Weissbach (RW): Hallo! Ich heiße Randy Weissbach und bin Unternehmensberater sowie freier Dozent und darüber hinaus für die DATEV-Bildungspartnerschaft als E-Learning-Autor tätig.
Ich berate und betreue Unternehmen u. a. im Hinblick auf den Softwareeinsatz in der Finanzbuchführung sowie zur digitalen Weiterbildung verschiedener Zielgruppen. Daraus entstand vor einiger Zeit die Zusammenarbeit mit der DATEV-Bildungspartnerschaft und wir haben begonnen, die ersten E-Learning-Kurse zu entwickeln und den Lernenden zur Verfügung zu stellen.
Bildung im Wandel der Zeit
DATEV: Welche Bedeutung hat das Thema Bildung für dich?
Randy Weissbach (RW): Nun, Bildung ist Hauptbestandteil meiner Arbeit, da ich Unternehmen, Universitäten und Hochschulen dabei unterstütze, Bildungsangebote zu verschiedenen Themen zu realisieren. Ich verstehe Bildung als einen Prozess, der im ständigen Wandel steht und daher auch begleitet werden sollte.
Digitale Transformation in der Lehrmittelbereitstellung
DATEV: Wie siehst du die Zukunft der Lehrmittelentwicklung, insbesondere im Hinblick auf digitale Transformation und neue Technologien (z. B. KI)?
Randy Weissbach (RW): Gerade im Hinblick auf die Lernmittelbereitstellung ist die digitale Transformation sichtbar und die meisten Seminare werden nur noch in digitaler Form angeboten.
KI wird natürlich die Entwicklung von Lehrmitteln beeinflussen und deren Erstellung entsprechend verkürzen. Weniger Aufwand bei der Erstellung der Lehrmittel bedeutet aber ja auch, dass mehr Zeit für den Einsatz der Lehrmittel entsteht. Der Mensch sollte der Faktor sein, der dafür sorgt, dass die Entwicklung positiv verläuft.
Stolz auf die Entwicklung bei DATEV Students online
DATEV: Du kümmerst dich hauptsächlich um die Aktualisierung unserer DATEV Students online Inhalte und um die FIBU-Fragen für das Zertifikat DATEV-Anwender Finanzbuchführung. Was macht dir in der Zusammenarbeit am meisten Spaß und warum?
Randy Weissbach (RW): Die Zusammenarbeit ist klasse! Wir arbeiten seit vielen Jahren miteinander, stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen und finden stets eine konstruktive Lösung.
DATEV: Gibt es etwas, auf das du besonders stolz bist? Wenn ja, warum?
Randy Weissbach (RW): Zu sehen, was wir gemeinsam über die Jahre hinweg geschaffen haben und wie sich DATEV Students online entwickelt hat, löst in mir schon ein sehr positives Gefühl aus.
Anfänge und Herausforderungen bei DATEV Students online
DATEV: Du warst als freier Mitarbeiter bei den ersten Atemzügen von DATEV Students online dabei. Von welcher Erinnerung aus der Anfangszeit kannst du uns berichten?
Randy Weissbach (RW): Es begann mit einer „Einfach mal machen“-Idee, deren unglaubliches Potential nach und nach ersichtlich wurde. Ich weiß noch, dass ich zu Beginn (während meiner Studienzeit) über Wochen hinweg ganze Nächte damit verbracht habe, die ersten Lerneinheiten und Kurse zu erstellen. Die entsprechende Softwarekompetenz musste man sich ja auch erst aneignen. Das Ganze war rückblickend den Aufwand aber auch wert und ich habe in dieser Zeit wirklich viel gelernt
Entwicklung des DATEV E-Learning-Portals im Laufe der Zeit
DATEV: Wie hat sich deiner Meinung nach das E-Learning-Portal im Laufe der Zeit verändert?
Randy Weissbach (RW): Beginnend mit ein paar losen E-Learning-Einheiten bis hin zu dem elektronischen Nachschlagewerk, wie es nun zur Verfügung steht, ist es unglaublich gewachsen. Das Portal hat sich im Laufe der Zeit dem Lernbedarf sehr gut angepasst und das zusätzliche Angebot hat sich mit den Software- und Zertifizierungsmöglichkeiten ebenfalls sehr gut entwickelt. Da freue ich mich auf die Zukunft
Reisen, Musik und Fremdsprachen
DATEV: Was machst du gerne privat, wenn du nicht gerade spannende Lehrmittel anfertigst?
Randy Weissbach (RW): Ich habe ein großes Interesse an Fremdsprachen, bin gern auf Reisen und darüber hinaus spiele ich Gitarre in einer Band, was auch ein wenig Zeit in Anspruch nimmt.
Mein Tipp für die Lesenden des BILDUNGSforums: Bleiben Sie neugierig …