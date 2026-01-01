DATEV: Wie siehst du die Zukunft der Lehrmittelentwicklung, insbesondere im Hinblick auf digitale Transformation und neue Technologien (z. B. KI)?

Randy Weissbach (RW): Gerade im Hinblick auf die Lernmittelbereitstellung ist die digitale Transformation sichtbar und die meisten Seminare werden nur noch in digitaler Form angeboten.

KI wird natürlich die Entwicklung von Lehrmitteln beeinflussen und deren Erstellung entsprechend verkürzen. Weniger Aufwand bei der Erstellung der Lehrmittel bedeutet aber ja auch, dass mehr Zeit für den Einsatz der Lehrmittel entsteht. Der Mensch sollte der Faktor sein, der dafür sorgt, dass die Entwicklung positiv verläuft.