DATEV: Warum ist der Lohn so wichtig und wie sehen Sie die Verbindung zum Universum?

Steffen Ismer (SI): Galaxien, Sonnen, Planeten und Monde, die nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten miteinander interagieren. Für uns Menschen sind sowohl das Gesamtbild als auch die wirkenden Gesetzmäßigkeiten nicht einfach zu erfassen. Zumal dieses Universum nicht statisch ist, sondern sich durch eine unglaubliche Dynamik auszeichnet. Immer wieder gibt es auch in diesem Lohn-Universum Kometen und Asteroiden, die bestehende Bahnen durchkreuzen, mit Objekten kollidieren und so das gesamte System verändern. Und all das bestimmt wesentlich unser Leben. Das ist Lohn.

Lohnrechner müssen alle Details erfassen und sowohl steuerliche als auch sozialversicherungsrechtliche Aspekte korrekt behandeln. Es geht darum, sowohl die Ansprüche der Arbeitnehmer als auch die Interessen der Arbeitgeber zu berücksichtigen. Lohn ist mehr als nur Zahlen addieren: Es ist eine kreative Wissenschaft, die das gesamte System beeinflusst.