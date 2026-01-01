Sie als Unterrichtende wiederum haben die Freiheit Ihre „Benutzergruppen“ in Abhängigkeit von den von Ihnen gewählten Lehrmitteln und des Zeitraums der tatsächlichen Softwarenutzung selbständig zu administrieren.

Die Idee von DATEV Software online ist so gut, dass das Interesse größer war als unsere Ressourcen. Über mehrere Jahre war die Lösung daher nur für einige Schultypen freigegeben. Um so größer ist unsere Freude darüber, dass wir ab sofort die Lösung für alle Bildungspartner zugänglich machen können.