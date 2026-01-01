Klingt gut? Ist gut!
Sie als Unterrichtende wiederum haben die Freiheit Ihre „Benutzergruppen“ in Abhängigkeit von den von Ihnen gewählten Lehrmitteln und des Zeitraums der tatsächlichen Softwarenutzung selbständig zu administrieren.
Die Idee von DATEV Software online ist so gut, dass das Interesse größer war als unsere Ressourcen. Über mehrere Jahre war die Lösung daher nur für einige Schultypen freigegeben. Um so größer ist unsere Freude darüber, dass wir ab sofort die Lösung für alle Bildungspartner zugänglich machen können.
Bitte beachten Sie
Die Freigabe zur Nutzung von DATEV Software online bedeutet nicht, dass automatisch die Updates für Ihre lokale Installation eingestellt werden. Wenn Sie bereits auf DATEV Software online umgestiegen sind und die lokale Installation nicht mehr nutzen, dann schicken Sie uns einfach eine kurze Nachricht an bildung@service.datev.de damit wir Ihre bisher genutzten Lizenzen ausbuchen können.
Nutzungsvoraussetzungen
Neben der Zugehörigkeit zur DATEV-Partnerschaft für Bildung benötigen Sie zwingend das DATEV-Benutzerkonto oder das DATEV SmartLogin, um sich an dem Portal einloggen und die Benutzergruppe administrieren zu können. Wir empfehlen den Einsatz des DATEV SmartLogin.
Verfügen Sie über eine der genannten Loginmöglichkeiten, können Sie umgehend mit der Arbeit auf DATEV Software online beginnen.
Unterrichtende mit einer eigenen Dozenten-Nummer sind von der Nutzung von DATEV Software online ausgeschlossen.
Qual der Wahl
DATEV Software online ist eine bequeme Lösung zur Nutzung der Software für den Unterricht. Sie mag aber nicht für alle Zwecke sinnvoll sein, sei es, dass Ihre Internetleitung nicht die geeignete Transferrate aufweist oder Sie mit der Schulung von DATEV Unternehmen online liebäugeln. Bitte nutzen Sie im Vorfeld unseren Hilfe-Bot, um sich detailliert über die Rahmenbedingungen zu informieren.
Wägen Sie also ab, ob DATEV Software online oder DATEV Software lokal für Sie die richtige Lösung ist.
Auf einen Blick: Vergleich DATEV Software online – DATEV Software lokal
DATEV Software online
- Kein Installationsaufwand – einloggen & loslegen:
- Die Server werden von DATEV gestellt sowie mit Software und Musterdaten bestückt.Hardware-Voraussetzungen und Kaufempfehlungen für PC- und Serversysteme
- Kein Aufwand mit Updates:
- Die Server werden von DATEV gewartet, der Unterricht kann ohne Unterbrechung fortgeführt werden.
- Selbständige Benutzerverwaltung 24/7:
- Sie können rund um die Uhr selbständig Benutzergruppen erstellen. Je nach gewählten Musterdatentemplates sind die Mustermandanten bereits in den DATEV-Programmen eingespielt.
- Die Benutzergruppen spiegeln jeweils den aktuellen Software-/Datenbestand zum Zeitpunkt der Anlage wider. Eine Wartung der Benutzergruppen nach ihrer Anlage findet nicht statt.