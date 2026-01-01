Was bedeutet die neuen Programmversionen für DATEV Software online?
Derzeit werden im Hintergrund die Jahreswechselversionen der DATEV-Programme inkl. aller aktuell verfügbaren Service-Releases auf DATEV Software eingespielt. Neben neuen Institutionsdaten gibt es auch neue Musterdatenbestände zur Fallstudie Kanzleipraxis und Xpert Business. Ab dem 10.03. enthalten alle neu angelegten Benutzergruppen automatisch diese Neuerungen.
Bitte beachten Sie als Anwender der Fallstudie Kanzleipraxis, dass die Templates für die Fallstudie Kanzleipraxis und für den DATEV-Führerschein unter einem Template „Fallstudie Kanzleipraxis und DATEV-Führerschein-Prüfung, Version 11_03_26“ zusammengelegt werden.
Vor dem 10.03. angelegte Benutzergruppen werden weder bzgl. Musterdaten noch Programmversion aktualisiert. Bitte beachten Sie deshalb bei der Anlage von Benutzergruppen zwingen die Versionsangabe des jeweiligen Templates (z. B. Glaser Leu, Version Tag_Monat_Jahr). Sind die im Update enthaltenen Neuerungen für Ihre Wissensvermittlung relevant, müssen Sie nach dem Update eine neue Benutzergruppe anlegen und alte, nicht mehr benötigte Gruppen löschen.
Was gilt für DATEV-Software bei lokaler Nutzung?
Die neuen Programmversionen mit den gesetzlichen Änderungen stehen seit 30.12.2025, 14:00 Uhr zum elektronischen Abruf bereit. Voraussetzung für die Installation ist das Haupt-Release DATEV-Programme 19.0 vom August 2025.
Alle weiteren Informationen zu den fachlichen Neuerungen in den Programmen finden Sie unter go.datev.de/myupdates.
Stimmen Sie sich zwingend mit den Unterrichtenden an Ihrer Bildungseinrichtung über den tatsächlichen Installationszeitpunkt ab, denn die aktuellen Lehrmittel 2025 basieren auf den Programmen der 18.0. Die Lehrmittel 2026 werden voraussichtlich ab Ende I. Quartal / Anfang II. Quartal 2026 verfügbar sein.
Unser Tipp: Sind Sie noch Nutzer lokal installierter Software? Prüfen Sie, ob der Umstieg auf DATEV Software online die für Sie sinnvollere Alternative sein könnte.
Ausblick: Mittelfristig keine Unterstützung mehr von Einzelunternehmen
Mittelfristig wird DATEV Einzelunternehmen (Mandantentyp 2) nicht mehr unterstützen.
Die Nutzung von „Natürliche Person“ (Mandantentyp 1) und „Unternehmen“ (Mandantentyp 3) ermöglicht eine klare Trennung zwischen privaten und betrieblichen Kontexten. Dank der differenzierten Darstellung lassen sich vielfältige Geschäftsvorfälle – wie z. B. die Veräußerung eines Betriebes, Trennungen von Geschäftspartnern – strukturiert über separate Mandantennummern abbilden. Gleichzeitig stellt DATEV Mechanismen bereit, die eine übergreifende Gesamtsicht auf zusammengehörige Mandanten der Typen 1 und 3 ermöglichen.
Dadurch entsteht ein Mandantenmodell, das flexibel auf die verschiedenen Phasen im Lebenszyklus eines Unternehmens anpassbar ist. Für Kanzleien bedeutet dies mehr Klarheit im Mandantenmodell, eine bessere Nachvollziehbarkeit der Geschäftsvorfälle sowie eine Reduzierung des administrativen Aufwands bei Veränderungen im Unternehmenskontext.
Übergangsphasen
Dem Ziel der Vorbereitung auf die neuen DATEV-Cloud-Anwendungen und -Services, um eine einfache und digitale Zusammenarbeit mit unseren Mandantinnen und Mandanten zu fördern, nähert sich DATEV in folgenden Teilschritten:
- Seit den Jahreswechselprogrammen 2024/2025 hat DATEV in den zentralen Stammdaten einen Hinweis eingeführt, der darüber informiert, dass die Anlage des Mandantentyp 2 (Einzelunternehmen) nicht mehr empfohlen wird.
- Seit den Programmen 19.0 (August 2025) ist die Standardeinstellung im Stammdatendienst so angepasst, dass die Neuanlage von Mandantentyp 2 deaktiviert ist. Der Programm-Nutzer muss diesen Typ aktiv wieder einschalten, um neue Mandate als Einzelunternehmer anlegen zu können.
- Mit den DATEV Programmen 20.0 (August 2026) wird die Neuanlage des Mandantentyp 2 nicht mehr zugelassen.
Bitte berücksichtigen Sie diese Planungen bei der Pflege oder Entwicklung eigener Musteraufgaben. Unter https://www.datev.de/hilfe/1037820 finden Sie hilfreiche Empfehlungen zur Neuanlage von Mandanten.
Auch wir werden im Rahmen der Bildungspartnerschaft perspektivisch unsere Musterfälle und Lehrmittel bezüglich des nicht mehr unterstützten Mandantentypen überprüfen. Wir informieren zeitnah, sobald weitere Details bekannt sind.