Mittelfristig wird DATEV Einzelunternehmen (Mandantentyp 2) nicht mehr unterstützen.

Die Nutzung von „Natürliche Person“ (Mandantentyp 1) und „Unternehmen“ (Mandantentyp 3) ermöglicht eine klare Trennung zwischen privaten und betrieblichen Kontexten. Dank der differenzierten Darstellung lassen sich vielfältige Geschäftsvorfälle – wie z. B. die Veräußerung eines Betriebes, Trennungen von Geschäftspartnern – strukturiert über separate Mandantennummern abbilden. Gleichzeitig stellt DATEV Mechanismen bereit, die eine übergreifende Gesamtsicht auf zusammengehörige Mandanten der Typen 1 und 3 ermöglichen.

Dadurch entsteht ein Mandantenmodell, das flexibel auf die verschiedenen Phasen im Lebenszyklus eines Unternehmens anpassbar ist. Für Kanzleien bedeutet dies mehr Klarheit im Mandantenmodell, eine bessere Nachvollziehbarkeit der Geschäftsvorfälle sowie eine Reduzierung des administrativen Aufwands bei Veränderungen im Unternehmenskontext.