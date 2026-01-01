Innovative Lehr-/Lerninhalte für ein innovatives Thema
Das neue Angebot besteht sowohl aus bewährten bzw. bestehenden als auch aus neuen innovativen Inhalten. Eine neue Lerneinheit ist das Edunovela-Format von koviko. „Eine Eduno-was??“ Der Begriff scheint auf den ersten Blick etwas sperrig, ist aber recht einfach zu erklären: Edunovela = Education + Telenovela. Das bedeutet, dass die Lerninhalte anhand einer Story mit festen Charakteren vermittelt werden und das anhand eines gemeinsam entwickelten interaktiven Formats.
Im hier verlinkten Trailer lernen Sie schon einmal die drei Charaktere unserer Edunovela kennen:
- Emily, Steuerfachangestellte nach erfolgreicher Umschulung
- Hubert Leu, selbstständiger Glasermeister aus Stuttgart (bekannt aus dem Lehrmittel „Glaser Leu FIBU/Jahr“)
- Uli, Steuerberater des Vertrauens von Hubert Leu
Die Lernenden schlüpfen in die Rolle von Emily und helfen ihr, mit Hubert Leu die ersten Schritte in Richtung Digitalisierung der Buchhaltung zu gehen.
Das Kurspaket bietet neben der Edunovela Lerninhalte zur praxisnahen Vermittlung mit folgenden Elementen:
- einen großen Wissenstest zur Verfestigung des Gelernten
- unsere bewährten Klick-Dummies (Programmsimulationen) zur Aktivierung Ihrer Lernenden
- erweitertes Bestandsangebot in den Bereichen Finanzbuchführung, Personalwirtschaft und Einkommensteuer mit einem bunten Medienmix
Jetzt nutzen und gemeinsam in Richtung Digitalisierung starten
Sie und Ihre Lernenden können das Angebot jederzeit und online auf unserer Lernplattform DATEV Students online nutzen. Nutzen Sie das neue Kurspaket und machen Ihre Lernenden fit für die Zukunft!
DATEV Students online
- Unterstützung bei der Umsetzung des berufsbezogenen Unterrichts durch kleine, flexibel einsetzbare Lernhäppchen (z. B. in Form von Hausaufgaben oder Präsentationen basierend auf Inhalten auf der Lernplattform)
- Asynchrones und selbstgesteuertes Lernen Ihrer Lernenden anhand von interaktiven E-Learnings zur Vertiefung des im Unterricht vermittelten Wissens
- Vorbereitung Ihrer Lernenden auf Kanzleitätigkeiten durch die praxisnahen Aufgaben und Inhalte, z. B. durch Aufgaben mit DATEV Software online
- Verlinkungen zu anderen relevanten E-Learnings und Materialien für eine übersichtliche Lernstruktur