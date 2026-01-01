Das neue Angebot besteht sowohl aus bewährten bzw. bestehenden als auch aus neuen innovativen Inhalten. Eine neue Lerneinheit ist das Edunovela-Format von koviko. „Eine Eduno-was??“ Der Begriff scheint auf den ersten Blick etwas sperrig, ist aber recht einfach zu erklären: Edunovela = Education + Telenovela. Das bedeutet, dass die Lerninhalte anhand einer Story mit festen Charakteren vermittelt werden und das anhand eines gemeinsam entwickelten interaktiven Formats.

Im hier verlinkten Trailer lernen Sie schon einmal die drei Charaktere unserer Edunovela kennen:

Emily, Steuerfachangestellte nach erfolgreicher Umschulung

Hubert Leu, selbstständiger Glasermeister aus Stuttgart (bekannt aus dem Lehrmittel „Glaser Leu FIBU/Jahr“)

Uli, Steuerberater des Vertrauens von Hubert Leu

Die Lernenden schlüpfen in die Rolle von Emily und helfen ihr, mit Hubert Leu die ersten Schritte in Richtung Digitalisierung der Buchhaltung zu gehen.

Das Kurspaket bietet neben der Edunovela Lerninhalte zur praxisnahen Vermittlung mit folgenden Elementen: