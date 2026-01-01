Bewerbungsmappen enthalten häufig viele Zeugnisse, Zertifikate und Bestätigungen. Was einerseits erforderlich ist, um die Kenntnisse eines Bewerbers zu beurteilen, birgt andererseits die Schwierigkeit von zu vielen und uneinheitlichen Nachweisen. DATEV bietet übersichtlich und schlank drei unterschiedliche Varianten, gekoppelt an die erbrachte Prüfungsleistung.

Die Wissensnachweise von DATEV Students online fügen sich dabei wie folgt ein:

Zertifikat : Ein Zertifikat erhält, wer sich einer Prüfung unter bestätigten Bedingungen unterzogen hat. „Prüfungsort“ ist DATEV Zertifizierung online. Die Prüfungsinhalte werden von DATEV gestellt und sind bundesweit einheitlich. Zertifikate sindDATEV-FührerscheinDATEV-Anwender FinanzbuchführungDATEV-Anwender Lohn und Gehalt

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Wissensnachweis : Wissensnachweise lassen sich auf auf DATEV Students erarbeiten. Die „Prüfung“ besteht dabei aus Lernerfolgskontrollen in den E-Learnings auf der Onlineplattform. In den Tests weist der Lernende nach, dass er die in E-Learnings mit online-basierten Lernaktionen wie Videos, interaktiven Grafiken und Softwaresimulationen vermittelten Inhalte selbständig anwenden kann. Wir haben die E-Learnings im sogenannten Lernpfad in Clustern (Rechnungswesen, Steuern, …) zusammengefasst. Sind alle Kurse eines Clusters erfolgreich bearbeitet, wird den Lernenden im Dashboard auf DATEV Students online in der Registerkarte „Meine Nachweise“ das entsprechende Symbol für PDF-Downloads oder Badge-Export angezeigt.

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