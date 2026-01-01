DATEV Students online: Lernpfad und Paketkurse
Folgt der Lernende dem Lernpfad, kann er sich Kurs für Kurs einen kompletten Fachbereich erarbeiten. Sind alle E-Learnings eines Fachbereichs erfolgreich absolviert, findet der Lernende im Dashboard auf DATEV Students online in der Registerkarte „Meine Nachweise“ das entsprechende Symbol für PDF-Downloads oder Badge-Export.
Nicht immer ist es sinnvoll, den kompletten Lernpfad zu durchlaufen. Daher haben wir sogenannte Paketkurse gebildet. In den Paketkursen haben wir E-Learnings gebündelt, die z.B. Grundlagenwissen vermitteln oder der Vertiefung des im Lehrmittel genannten Sachverhalts bzw. des Programmhandlings dienen.
Nachweisvarianten im Überblick
Bewerbungsmappen enthalten häufig viele Zeugnisse, Zertifikate und Bestätigungen. Was einerseits erforderlich ist, um die Kenntnisse eines Bewerbers zu beurteilen, birgt andererseits die Schwierigkeit von zu vielen und uneinheitlichen Nachweisen. DATEV bietet übersichtlich und schlank drei unterschiedliche Varianten, gekoppelt an die erbrachte Prüfungsleistung.
Die Wissensnachweise von DATEV Students online fügen sich dabei wie folgt ein:
- Zertifikat:
- Ein Zertifikat erhält, wer sich einer Prüfung unter bestätigten Bedingungen unterzogen hat. „Prüfungsort“ ist DATEV Zertifizierung online. Die Prüfungsinhalte werden von DATEV gestellt und sind bundesweit einheitlich. Zertifikate sindDATEV-FührerscheinDATEV-Anwender FinanzbuchführungDATEV-Anwender Lohn und Gehalt
- Wissensnachweis:
- Wissensnachweise lassen sich auf auf DATEV Students erarbeiten. Die „Prüfung“ besteht dabei aus Lernerfolgskontrollen in den E-Learnings auf der Onlineplattform. In den Tests weist der Lernende nach, dass er die in E-Learnings mit online-basierten Lernaktionen wie Videos, interaktiven Grafiken und Softwaresimulationen vermittelten Inhalte selbständig anwenden kann. Wir haben die E-Learnings im sogenannten Lernpfad in Clustern (Rechnungswesen, Steuern, …) zusammengefasst. Sind alle Kurse eines Clusters erfolgreich bearbeitet, wird den Lernenden im Dashboard auf DATEV Students online in der Registerkarte „Meine Nachweise“ das entsprechende Symbol für PDF-Downloads oder Badge-Export angezeigt.
- Weiterbildungsbescheinigung:
- Setzen Sie in Ihrem Kurs DATEV-Lehrmittel ein? Prima, dann können Sie als Bildungspartner individuelle Weiterbildungsbescheinigungen (z.B. mit dem Logo Ihrer Bildungseinrichtung) ausgeben. Auf MyMarketing haben wir Ihnen entsprechende Vorlagen bereitgestellt. Einfach Inhalte anpassen, Empfänger-Liste hochladen und schon können Sie die personalisierten PDF downloaden.
Ausgabeformate
- Zertifikat, Wissensnachweise auf Fachbereichsebene sowie Weiterbildungsbestätigung werden als PDF ausgegeben.
- Wissensnachweise auf Students online lassen sich darüber hinaus auch im Ausgabeformat OpenBadge exportieren. Dieses Ausgabeformat kommt erst mal nur als kleines Bildchen daher – hat es aber in sich: Wer dem im Bild hinterlegten Link folgt, bekommt Detailinformationen zu den vermittelten Kenntnissen angezeigt und kann Inhaber, Aussteller und Ausstelldatum verifizieren. Ein erster Schritt in Richtung Fälschungssicherheit der DATEV-Nachweise.
Wie profitieren Sie von den Nachweisen der DATEV?
Egal ob nun Zertifikat, Wissensnachweis oder Weiterbildungsbescheinigung – nur mit Ihnen als Bildungspartner kann ein Lernwilliger die Nachweise erarbeiten. An Ihnen führt kein Weg vorbei. Ein DATEV-Nachweis am Ende einer Bildungsmaßnahme ist daher immer ein gutes Argument, sich für Sie als Bildungsanbieter zu entscheiden.
Motivieren Sie Ihre Lernenden, die E-Learnings auf DATEV Students online zu absolvieren und die Wissensnachweise zu erwerben.