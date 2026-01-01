Die Lerneinheiten des E-Learnings bieten Informationen und Aufgaben in Anlehnung an die fünf Teilbereiche der Informationskompetenz – Suchen, Prüfen, Wissen, Darstellen und Weitergeben. Konkret werden folgende Inhalte vermittelt:

Informationskompetenz die Bedeutung der Informationskompetenz verstehen die fünf Teilkompetenzen nennen können die Arbeitsschritte und Kriterien der fünf Teilkompetenzen strukturieren können

Suchen einen individuellen Informationsbedarf formulieren zu können potenzielle Quellen bezüglich des Informationsbedarfs finden und auswählen zu können die Programmstruktur von DATEV LEXinform verstehen zu können

Prüfen die thematische Relevanz der identifizierten Quellen definieren zu können die sachliche und formale Richtigkeit der Informationen sicherstellen zu können die Vollständigkeit der gefundenen Quellen beurteilen zu können die Unterstützungsmöglichkeiten während der Vollständigkeitsbeurteilung durch DATEV LEXinform zu kennen

Wissen Informationen aus Quellen exzerpieren zu können exzerpierte Informationen vergleichen, einordnen und strukturieren zu können

Darstellen grundlegende Tipps zu kennen, um Informationen sprachlich einfach miteinander zu verknüpfen die semantische Redundanz definieren zu können

Weitergeben Grundlagen des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) anwenden zu können unterschiedliche Zitierregeln kennen und anwenden zu könnenQuellen nennen zu können Unterstützungsmöglichkeiten der DATEV-Produkte während der Weitergabe zu kennen



Alle Inhalte werden im bewährten Medienmix vermittelt. Im Fokus steht dabei die Aktivierung des Lernenden mit entsprechenden Aufgaben, d.h. die sofortige Anwendung des Erlernten in DATEV LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft.

Die Bearbeitungsdauer beträgt ca. 2-3 Stunden.