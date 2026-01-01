Inhalte und Bearbeitungsdauer
Die Lerneinheiten des E-Learnings bieten Informationen und Aufgaben in Anlehnung an die fünf Teilbereiche der Informationskompetenz – Suchen, Prüfen, Wissen, Darstellen und Weitergeben. Konkret werden folgende Inhalte vermittelt:
- Informationskompetenz
- die Bedeutung der Informationskompetenz verstehen
- die fünf Teilkompetenzen nennen können
- die Arbeitsschritte und Kriterien der fünf Teilkompetenzen strukturieren können
- Suchen
- einen individuellen Informationsbedarf formulieren zu können
- potenzielle Quellen bezüglich des Informationsbedarfs finden und auswählen zu können
- die Programmstruktur von DATEV LEXinform verstehen zu können
- Prüfen
- die thematische Relevanz der identifizierten Quellen definieren zu können
- die sachliche und formale Richtigkeit der Informationen sicherstellen zu können
- die Vollständigkeit der gefundenen Quellen beurteilen zu können
- die Unterstützungsmöglichkeiten während der Vollständigkeitsbeurteilung durch DATEV LEXinform zu kennen
- Wissen
- Informationen aus Quellen exzerpieren zu können
- exzerpierte Informationen vergleichen, einordnen und strukturieren zu können
- Darstellen
- grundlegende Tipps zu kennen, um Informationen sprachlich einfach miteinander zu verknüpfen
- die semantische Redundanz definieren zu können
- Weitergeben
- Grundlagen des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) anwenden zu können
- unterschiedliche Zitierregeln kennen und anwenden zu könnenQuellen nennen zu können
- Unterstützungsmöglichkeiten der DATEV-Produkte während der Weitergabe zu kennen
Alle Inhalte werden im bewährten Medienmix vermittelt. Im Fokus steht dabei die Aktivierung des Lernenden mit entsprechenden Aufgaben, d.h. die sofortige Anwendung des Erlernten in DATEV LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft.
Die Bearbeitungsdauer beträgt ca. 2-3 Stunden.
Lohn der Mühe
Als Belohnung winkt den Absolvierenden des E-Learnings ein entsprechender Wissensnachweis (PDF-Format).
Für Lernende aller Schultypen geeignet
Das E-Learning ist niedrigschwellig angelegt, d.h. es ist für Lernende aller Bildungsstufen geeignet. Die Aufgaben lassen sich mit dem loginfreien Zugriff auf LEXinform online erfolgreich bewältigen.
Einige Aufgaben wenden sich speziell an fortgeschrittene Lernende, z.B. aus dem Hochschulbereich. Sie sind entsprechend gekennzeichnet. Diese Aufgaben sind freiwillig lösbare Zusatzaufgaben, ihr Bestehen ist keine Voraussetzung für den Wissensnachweis.