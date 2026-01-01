Eine Adresse – alle Plattformen
www.datev.de/students, www.datev.de/onlinepruefungen oder www.datev.de/bildung-software-online: Zugegeben, im Laufe eines Unterrichts-Lebens mussten Sie sich bislang viele Adressen merken oder an Ihre Lernenden weitergeben. Seit rund einem Jahr haben wir Ihnen eine einzige Adresse an die Hand gegeben, unter der Sie alle Plattformen aufrufen können: go.datev.de/bildung-lernen.
Die Startseite aller Plattformen haben wir optisch ein wenig aufgefrischt. Bitte merken Sie sich diese Adresse, hinterlegen Sie diese URL in den Favoriten Ihres Browsers oder in Ihren Unterlagen. Als „Infodrehscheibe“ zu unseren Plattformen finden Sie und Ihre Lernenden dort nicht nur den Schnelleinstieg zu den einzelnen Plattformen, sondern z. B. auch aktuelle Wartungsmeldungen oder Kursempfehlungen.
Optimierte Benutzerführung auf DATEV Students online
Und es wird noch besser: Auch auf DATEV Students online dürfen Sie sich über einige Verbesserungen freuen. Highlight ist z.B. die optimierte Suche dank zusätzlicher Filterbegriffe wie z.B. Kursniveau, Empfehlungen als Übungsmöglichkeit für unsere DATEV-Zertifikate etc.
Schritt für Schritt
Es sind vielleicht nur Kleinigkeiten. Sie alle zusammen bringen uns jedoch unserem gemeinsamen Ziel ein Stückchen näher. Und dieses Ziel lautet „Transparenz zu und auf unseren Plattformen erhöhen“.
Damit Sie unsere Angebote innovativ nutzen und sich wieder auf Ihre eigentlichen Kernaufgaben fokussieren können: Lehren als Unterrichtsbegleiter und Lernen als Schüler oder Studierender. Partnerschaftlich und zukunftsfähig.