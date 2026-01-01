www.datev.de/students, www.datev.de/onlinepruefungen oder www.datev.de/bildung-software-online: Zugegeben, im Laufe eines Unterrichts-Lebens mussten Sie sich bislang viele Adressen merken oder an Ihre Lernenden weitergeben. Seit rund einem Jahr haben wir Ihnen eine einzige Adresse an die Hand gegeben, unter der Sie alle Plattformen aufrufen können: go.datev.de/bildung-lernen.

Die Startseite aller Plattformen haben wir optisch ein wenig aufgefrischt. Bitte merken Sie sich diese Adresse, hinterlegen Sie diese URL in den Favoriten Ihres Browsers oder in Ihren Unterlagen. Als „Infodrehscheibe“ zu unseren Plattformen finden Sie und Ihre Lernenden dort nicht nur den Schnelleinstieg zu den einzelnen Plattformen, sondern z. B. auch aktuelle Wartungsmeldungen oder Kursempfehlungen.