Welcher E-Learning-Kurs ist als Vorbereitung für ein DATEV-Zertifikat zu empfehlen? Was ist noch mal das geeignete Lehrmittel für mein Ausbildungsziel? Und wie funktioniert das Zusammenspiel der Plattformen?

Zugegeben: Der persönliche Kontakt zum Service der Bildungspartnerschaft oder Ihrem individuellen Ansprechpartner ist immer die beste Möglichkeit, wenn Sie auf der Suche nach Informationen sind. Was aber, wenn die Frage ausgerechnet außerhalb klassischer Servicezeiten auftaucht?

Mit unserem intelligenten Service-Assistenten empfehlen wir Ihnen eine erste Anlaufstelle