Bot-gestützte Beratung
Welcher E-Learning-Kurs ist als Vorbereitung für ein DATEV-Zertifikat zu empfehlen? Was ist noch mal das geeignete Lehrmittel für mein Ausbildungsziel? Und wie funktioniert das Zusammenspiel der Plattformen?
Zugegeben: Der persönliche Kontakt zum Service der Bildungspartnerschaft oder Ihrem individuellen Ansprechpartner ist immer die beste Möglichkeit, wenn Sie auf der Suche nach Informationen sind. Was aber, wenn die Frage ausgerechnet außerhalb klassischer Servicezeiten auftaucht?
Mit unserem intelligenten Service-Assistenten empfehlen wir Ihnen eine erste Anlaufstelle
Rund um die Uhr
Intelligente Service-Assistenten sind die konsequente Weiterentwicklung des Service der DATEV. Der soll Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Und setzt einem veränderten Mediennutzungsverhalten unserer Kunden und Mitglieder entsprechend auf Angebote zur Selbsthilfe.
In den Angeboten zur Selbsthilfe kommt verstärkt generative KI zum Einsatz. Für den Service-Assistenten „Lernen – Üben – Prüfen auf den Plattformen der Bildungspartnerschaft“ bedeutet das konkret: Stellen Sie dem Assistenten eine Frage, wird er selbständig eine Antwort formulieren. Basis seiner Antworten sind die Quellen, mit denen wir ihn „gefüttert“ haben. Im Fall des Service-Assistenten sind dies v.a. Hilfe-Center-Dokumente zu den Plattformen „DATEV Software online“, „DATEV Students online“ und „DATEV Zertifizierungen online“.
Gemeinsam besser werden
Wagen Sie ruhig mal einen ersten Test. Und helfen Sie uns mit Ihrem Feedback, den Assistenten besser und besser zu machen.
Je mehr einfache Beratungsanlässe darüber abgewickelt werden können, desto mehr Raum gewinnen Ihre kundenverantwortlichen Ansprechpartner und die Kollegen im Service für den Austausch mit Ihnen zu komplexen Sachverhalten.