Was genau sind Klick-Tutorials?
Klick-Tutorials bieten zusätzliche visuelle Unterstützung zu vielen bekannten Hilfe-Dokumenten aus dem DATEV Hilfe-Center. Dies ist besonders hilfreich, da Menschen unterschiedliche Lernpräferenzen haben: Manche bevorzugen textbasierte Erklärungen, während für andere visuelle Darstellungen verständlicher sind.
In den Klick-Tutorials werden die Anwender:innen schrittweise durch einen bestimmten Arbeitsablauf geführt. Hierbei werden die wesentlichen Bereiche (bspw. Schaltflächen oder Erfassungsfelder) deutlich hervorgehoben. Zusätzlich werden die einzelnen Schritte mittels Text ausführlicher erklärt.
Vorteile
Klick-Tutorials bieten Ihnen folgende Vorteile:
- Die Klick-Tutorials helfen, die textbasierten Hilfe-Dokumente noch besser zu verstehen
- Die Abläufe werden „Klick für Klick“ veranschaulicht und erklärt, das Tempo bestimmen Sie
- Erklärungen werden visuell anhand des jeweiligen Programms dargestellt. Sie wissen daher immer, welche Funktion aktuell behandelt wird
Sie möchten die Klick-Tutorials gleich ausprobieren?
Wir haben Ihnen hier einige beispielhafte Klick-Tutorials bereitgestellt, anhand derer Sie sich gleich selbst überzeugen können!
Die Beispiele sind dem Hilfe-Center-Dokument 108450 entnommen.