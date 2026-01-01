Im Arbeitsalltag fehlt oft die Zeit, um lange nach Lösungen oder Informationen zu suchen. Der DATEV Service-Assistent ist ein KI-gestütztes Angebot im Kundenservice der DATEV eG und erleichtert den Zugriff auf relevantes Wissen. Fragen können in natürlicher Sprache gestellt werden. Auf Basis der Anfrage liefert der Assistent passende Antworten und Hilfestellungen in Echtzeit.
Zur Beantwortung nutzt der DATEV Service-Assistent Inhalte aus dem DATEV Hilfe-Center und der DATEV Wissensplattform sowie weitere DATEV-Informationen. Bei Bedarf werden auch Informationen zum Status des DATEV-Rechenzentrums einbezogen. Die Ergebnisse werden verständlich aufbereitet und unterstützen dabei, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Dazu gehören Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Nutzung von DATEV-Anwendungen, die Identifizierung typischer Fehlerursachen sowie die Beschreibung konkreter Lösungswege. So lassen sich viele Anliegen ohne zeitaufwändige Recherche direkt lösen.
Steuerberechnungen, Preisauskünfte sowie Anfragen ohne DATEV-Bezug gehören nicht zum Leistungsumfang. Personenbezogene Daten werden vom DATEV Service-Assistenten nicht verarbeitet.
Die Nutzung ist einfach: Anwenderinnen und Anwender stellen dem DATEV Service-Assistenten eine konkrete Frage zu einer DATEV-Anwendung, beispielsweise zu DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Unternehmen online. Sie erhalten sofort passgenaue Hilfestellungen.
Probieren Sie den Assistenten jetzt aus: DATEV Service-Assistent