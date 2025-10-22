DATEV unterstützt das neue Funktionsupdate Windows 11 25H2

Die DATEV-Programme 19.0 können mit dem neuen Funktionsupdate Windows 11 25H2 eingesetzt werden.

Wartungsarbeiten im Rechenzentrum

Am Samstag, den 25.10.2025, kann es von 06:00 – 22:00 Uhr beim Arbeiten mit den DATEV-Cloud-Anwendungen und bei allen Anschaltungen an das DATEV-Rechenzentrum zu Einschränkungen kommen.

Impulse für die digitale Verwaltung

Am 18. und 19. September 2025 bot Hamburg zwischen Elbe und Speicherstadt den passenden Rahmen für das 19. DATEV Anwenderforum für den Public Sector.

eGovernment Awards 2025

DATEV zählt zu den führenden Anbietern von Finanzmanagement-Lösungen im öffentlichen Sektor. Im Jahr 2025 wählten die Leserinnen und Leser von eGovernment DATEV bereits zum dritten Mal in Folge zum Top-Lösungsanbieter.