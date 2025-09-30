DATEV Mitarbeiter Paul Bludau mit dem Award

Windows 11 25H2 wurde am 30.09.2025 veröffentlicht.

Microsoft veröffentlicht die Funktionsupdates für Windows 11 jährlich in der 2. Hälfte des Kalenderjahrs. Sie werden ab dem Veröffentlichungsdatum mit monatlichen Microsoft-Qualitätsupdates gewartet.

Die DATEV-Programme 19.0 können mit dem neuen Funktionsupdate eingesetzt werden.

Windows 11 25H2 wird auf kompatibler Hardware über die Windows-Update-Mechanismen angeboten. Es kann auch per Download / MediaCreationTool installiert werden.

DATEV-Supportende für altes Funktionsupdate Windows 11 23H2

Am 11.11.2025 stellt Microsoft letztmals Sicherheits-Updates für Windows 11 23H2 zur Verfügung.

Aus diesem Grund endet die DATEV-Supportzusage für Windows 11 23H2 mit dem Service-Release der DATEV-Programme 19.0 (Bereitstellung voraussichtlich am 27.11.2025). Die Systeme werden dann in der Installations-Voraussetzungsprüfung rot gekennzeichnet.

Mehr dazu

Weitere Details dazu finden Sie im DATEV-Hilfe-Center: Funktionsupdate für WIndows 11 (Dok.-Nr. 1025227)