Windows 11 25H2 wurde am 30.09.2025 veröffentlicht.
Microsoft veröffentlicht die Funktionsupdates für Windows 11 jährlich in der 2. Hälfte des Kalenderjahrs. Sie werden ab dem Veröffentlichungsdatum mit monatlichen Microsoft-Qualitätsupdates gewartet.
Die DATEV-Programme 19.0 können mit dem neuen Funktionsupdate eingesetzt werden.
Windows 11 25H2 wird auf kompatibler Hardware über die Windows-Update-Mechanismen angeboten. Es kann auch per Download / MediaCreationTool installiert werden.
DATEV-Supportende für altes Funktionsupdate Windows 11 23H2
Am 11.11.2025 stellt Microsoft letztmals Sicherheits-Updates für Windows 11 23H2 zur Verfügung.
Aus diesem Grund endet die DATEV-Supportzusage für Windows 11 23H2 mit dem Service-Release der DATEV-Programme 19.0 (Bereitstellung voraussichtlich am 27.11.2025). Die Systeme werden dann in der Installations-Voraussetzungsprüfung rot gekennzeichnet.
Mehr dazu
Weitere Details dazu finden Sie im DATEV-Hilfe-Center: Funktionsupdate für WIndows 11 (Dok.-Nr. 1025227)