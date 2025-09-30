Windows 11 25H2 wurde am 30.09.2025 veröffentlicht.

Microsoft veröffentlicht die Funktionsupdates für Windows 11 jährlich in der 2. Hälfte des Kalenderjahrs. Sie werden ab dem Veröffentlichungsdatum mit monatlichen Microsoft-Qualitätsupdates gewartet.

Die DATEV-Programme 19.0 können mit dem neuen Funktionsupdate eingesetzt werden.

Windows 11 25H2 wird auf kompatibler Hardware über die Windows-Update-Mechanismen angeboten. Es kann auch per Download / MediaCreationTool installiert werden.