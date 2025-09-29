Die Preisverleihung hat eine lange Tradition und fand in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt. Ausgezeichnet werden Software- und Lösungsanbieter aus dem Public Sector, die öffentliche Verwaltungen bei der Digitalisierung ihrer Prozesse unterstützen. Die Auszeichnungen basieren dabei auf den Meinungen von rund 4.000 Leserinnen und Lesern der Fachzeitschrift eGovernment. In insgesamt zehn Kategorien wählten sie aus einer Vielzahl herausragender Anbieter ihre Favoriten.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Teilnahme an der Abstimmung!