Bei den eGovernment Awards 2025 konnte DATEV wie bereits 2024 und 2023 den begehrten Platin-Award in der Kategorie Finanzmanagement gewinnen. Die feierliche Preisverleihung fand am 25. September 2025 in Berlin statt. Paul Bludau vom Vertrieb der DATEV nahm den Award stellvertretend für das Unternehmen entgegen. Er freut sich gemeinsam mit dem gesamten Public-Sector-Team über diese herausragende Auszeichnung.
eGovernment Awards: Hintergrund
Die Preisverleihung hat eine lange Tradition und fand in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt. Ausgezeichnet werden Software- und Lösungsanbieter aus dem Public Sector, die öffentliche Verwaltungen bei der Digitalisierung ihrer Prozesse unterstützen. Die Auszeichnungen basieren dabei auf den Meinungen von rund 4.000 Leserinnen und Lesern der Fachzeitschrift eGovernment. In insgesamt zehn Kategorien wählten sie aus einer Vielzahl herausragender Anbieter ihre Favoriten.
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Teilnahme an der Abstimmung!