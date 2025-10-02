200 Teilnehmende aus dem öffentlichen Sektor kamen zusammen, um sich über aktuelle Entwicklungen, Praxiserfahrungen und Zukunftsthemen auszutauschen. Als jährliches Highlight für Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen bot die Veranstaltung viel Raum für persönlichen Austausch – mit DATEV-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern ebenso wie mit Kooperationspartnern.
Weg in die Cloud
Der erste Veranstaltungstag startete mit der Keynote „DATEV-Cloud-Strategie: Aktuelle Möglichkeiten und Zukunftsperspektiven“ von Lars Riedel, Mitglied der DATEV-Geschäftsleitung. Die Keynote setzte klare Impulse für den weiteren Weg in die Cloud. Es folgte ein Einblick in die Wirtschaft mit dem DATEV Mittelstandsindex. Am Nachmittag stand mit dem DATEV-Rundlauf eine Vielzahl von Themen im Fokus: Entgeltabrechnung im öffentlichen Dienst (ÖD), effizientes Arbeiten mit digitalen Belegen, Mittelbewirtschaftung in der Cloud, der Bescheid als E-Rechnung, Verification of Payee sowie Tipps und Tricks in der Nutzung der On-Premise Anwendungen. Die Vielfalt der Sessions spiegelte die Spannbreite der Digitalisierungsvorhaben im öffentlichen Sektor wider – von strategischen Weichenstellungen bis zur praxisnahen Umsetzung. Am Abend hieß es schließlich „Leinen los“: Eine exklusive Hafen- und Elbefahrt mit Abendessen bot den perfekten Rahmen für zahlreiche Gespräche und neue Kontakte.
Erfahrungsaustausch
Am zweiten Veranstaltungstag stand der Austausch klar im Mittelpunkt. Im Format „Erfahrungsaustausch – von Kunden für Kunden“ gaben die Teilnehmenden praxisnahe Einblicke, diskutierten Herausforderungen aus dem Verwaltungsalltag und stellten erprobte Lösungswege vor. Im Anschluss richtete der Beitrag „Zukunft Kundenservice“ den Blick nach vorn und zeigte wie zukünftige Innovationen und Künstliche Intelligenz die Servicequalität verbessern können. Den Abschluss des Tages bildete der „Bericht aus Berlin“ von Torsten Wunderlich. Er ordnete aktuelle Entwicklungen aus Politik und Verwaltung ein und skizzierte deren Bedeutung für die Digitalisierung im Public Sector.