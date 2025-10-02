Der erste Veranstaltungstag startete mit der Keynote „DATEV-Cloud-Strategie: Aktuelle Möglichkeiten und Zukunftsperspektiven“ von Lars Riedel, Mitglied der DATEV-Geschäftsleitung. Die Keynote setzte klare Impulse für den weiteren Weg in die Cloud. Es folgte ein Einblick in die Wirtschaft mit dem DATEV Mittelstandsindex. Am Nachmittag stand mit dem DATEV-Rundlauf eine Vielzahl von Themen im Fokus: Entgeltabrechnung im öffentlichen Dienst (ÖD), effizientes Arbeiten mit digitalen Belegen, Mittelbewirtschaftung in der Cloud, der Bescheid als E-Rechnung, Verification of Payee sowie Tipps und Tricks in der Nutzung der On-Premise Anwendungen. Die Vielfalt der Sessions spiegelte die Spannbreite der Digitalisierungsvorhaben im öffentlichen Sektor wider – von strategischen Weichenstellungen bis zur praxisnahen Umsetzung. Am Abend hieß es schließlich „Leinen los“: Eine exklusive Hafen- und Elbefahrt mit Abendessen bot den perfekten Rahmen für zahlreiche Gespräche und neue Kontakte.