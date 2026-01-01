Die Anforderungen im Public Sector entwickeln sich rasant: Verwaltungsprozesse entwickeln sich weiter, gesetzliche Vorgaben verändern sich, und neue fachliche sowie technologische Fragen gewinnen an Bedeutung. Um Sie bei Ihren Aufgaben noch besser zu unterstützen, bündeln wir unsere bisherigen Veranstaltungsreihen ab sofort unter dem gemeinsamen Namen DATEVvernetzt.

Sie erhalten einen noch umfassenderen, fachlich fokussierten und speziell zugeschnittenen Einblick in die aktuellen Entwicklungen und Perspektiven im Public Sector. Darüber hinaus gibt es Raum für persönlichen Austausch, Diskussion und Vernetzung mit Fachkolleginnen und -kollegen.

Die einzelnen Termine, Veranstaltungsorte und einen ersten Einblick in die Themen finden Sie in dieser Veranstaltungsübersicht.

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