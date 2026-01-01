Digitale Prozesse sind im Verwaltungsalltag längst gang und gäbe. Ihr volles Potenzial entfalten sie jedoch erst, wenn die zugrunde liegenden Daten systematisch geprüft und ausgewertet werden. Dadurch verbessert sich die Datenqualität, und gleichzeitig werden Risiken wie Sicherheitslücken, Manipulationen oder der unsachgemäße Umgang mit sensiblen Daten frühzeitig erkannt. Das sorgt für Klarheit und Vertrauen – intern wie extern – und schafft verlässliche Entscheidungsgrundlagen.
Intelligente Prüfung statt aufwendiger Einzelschritte
Während früher mehrere manuelle Prüfschritte erforderlich waren, übernimmt heute die KI die Analyse im Hintergrund und ergänzt das bewährte Programm DATEV Datenprüfung zu einer modernen hybriden Lösung. Risiken lassen sich damit zuverlässig identifizieren, Zusammenhänge werden sofort sichtbar und verständlich aufbereitet. Das erleichtert die Bewertung und unterstützt bei fundierten Entscheidungen.
Die Vorteile auf einen Blick
- Optimierte Abläufe durch automatisierte und strukturierte Prüfprozesse
- Höhere Qualität öffentlicher Dienstleistungen dank verlässlicher Daten
- Effiziente Auswertung großer Datenmengen
Praxisbeispiele aus dem Verwaltungsalltag
- Wohngeldprüfung: Durch den Abgleich verschiedener Datenquellen werden fehlerhafte Stammdaten oder doppelte Einträge sichtbar. So entsteht eine verlässliche Grundlage für korrekte und nachvollziehbare Entscheidungen.
- Schwimmbad-Kassenanalyse: Durch den Abgleich von Kassenbuchungen mit Öffnungszeiten und Wetterdaten lassen sich Besonderheiten transparent erklären und Auffälligkeiten nachvollziehen.
Mit DATEV Datenprüfung behalten Verwaltungen große Datenmengen im Blick, prüfen Stammdaten systematisch, machen Abläufe nachvollziehbar und treffen Entscheidungen auf einer soliden Datenbasis. Das zahlt sich aus – für die Verwaltung ebenso wie für Bürgerinnen und Bürger.
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