Während früher mehrere manuelle Prüfschritte erforderlich waren, übernimmt heute die KI die Analyse im Hintergrund und ergänzt das bewährte Programm DATEV Datenprüfung zu einer modernen hybriden Lösung. Risiken lassen sich damit zuverlässig identifizieren, Zusammenhänge werden sofort sichtbar und verständlich aufbereitet. Das erleichtert die Bewertung und unterstützt bei fundierten Entscheidungen.

Die Vorteile auf einen Blick

Optimierte Abläufe durch automatisierte und strukturierte Prüfprozesse

Höhere Qualität öffentlicher Dienstleistungen dank verlässlicher Daten

Effiziente Auswertung großer Datenmengen

Praxisbeispiele aus dem Verwaltungsalltag

Wohngeldprüfung : Durch den Abgleich verschiedener Datenquellen werden fehlerhafte Stammdaten oder doppelte Einträge sichtbar. So entsteht eine verlässliche Grundlage für korrekte und nachvollziehbare Entscheidungen.

: Durch den Abgleich verschiedener Datenquellen werden fehlerhafte Stammdaten oder doppelte Einträge sichtbar. So entsteht eine verlässliche Grundlage für korrekte und nachvollziehbare Entscheidungen. Schwimmbad-Kassenanalyse: Durch den Abgleich von Kassenbuchungen mit Öffnungszeiten und Wetterdaten lassen sich Besonderheiten transparent erklären und Auffälligkeiten nachvollziehen.

Mit DATEV Datenprüfung behalten Verwaltungen große Datenmengen im Blick, prüfen Stammdaten systematisch, machen Abläufe nachvollziehbar und treffen Entscheidungen auf einer soliden Datenbasis. Das zahlt sich aus – für die Verwaltung ebenso wie für Bürgerinnen und Bürger.