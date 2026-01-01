Unter dem Motto „Fit für die Cloud – Was Sie heute tun können, um zukunftsfähig zu werden“ fand von Mai bis Juli der diesjährige Tag der Digitalisierung statt. Mehr als 500 Interessierte nahmen an drei Online-Terminen teil. Sie erhielten praxisnahe Impulse, um ihre Organisationen nachhaltig auf die Anforderungen der digitalen Zukunft vorbereiten zu können.

Praxisnah in die Cloud

Die Referenten führten die Teilnehmenden durch die wichtigsten Etappen auf dem Weg in die Cloud und stellten Lösungen vor, die sich bereits heute umsetzen lassen. Im Fokus standen insbesondere Cloud-Anwendungen wie DATEV Unternehmen online sowie aktuelle Anforderungen wie die E-Rechnung.

Für die praktische Umsetzung im eigenen Arbeitsumfeld erhielten die Teilnehmenden eine Checkliste, mit der sie ihren Weg in die Cloud gezielt und strukturiert planen können. Ergänzend wurden weitere Unterstützungsangebote vorgestellt, die den Transformationsprozess erleichtern und die nachhaltige Digitalisierung fördern. Während der gesamten Veranstaltung bestand zudem die Möglichkeit, Fragen direkt im Chat zu stellen. Dieses Angebot wurde rege genutzt: Die Teilnehmenden tauschten Erfahrungen aus und erhielten individuelle Antworten von den Referenten.

Up to date bleiben mit unseren Veranstaltungen

Der Tag der Digitalisierung fand in diesem Jahr bereits zum neunten Mal statt. Auch in Zukunft werden unsere Veranstaltungen Ihnen ausreichend Gelegenheit geben, sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren und die eigene digitale Transformation aktiv voranzubringen.

Eine laufend aktualisierte Übersicht sämtlicher Veranstaltungen für den Public Sector finden Sie hier:

Veranstaltungen für den Public Sector