Ab dem Berichtsjahr 2025 steht eine neue Statistik für Jahresabschlüsse der doppisch buchenden kommunalen Kernhaushalte zur Verfügung. Sie wird aufgrund gesetzlicher Vorgaben eingeführt und ergänzt die bisherige Jahresrechnungsstatistik aus DATEV Rechnungswesen kommunal. Erfasst werden künftig auch die Daten der Bilanz und der Ergebnisrechnung, sodass die kommunale Finanzlage umfassender und vergleichbarer dargestellt werden kann.

Ab dem Berichtszeitraum können die notwendigen Auswertungen über die Berichte in DATEV Mittelbewirtschaftung exportiert werden. Ein zusätzlich verfügbares Microsoft Excel-Tool erleichtert Ihnen die Erstellung der geforderten Statistiken. Anschließend können diese im Meldeportal hochgeladen werden. Damit wird der Prozess der bisherigen Jahresrechnungsstatistik abgelöst.