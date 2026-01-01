Im Fokus standen dabei moderne Softwarelösungen für das Finanz- und Personalwesen sowie digitale und rechtssichere Prozesse, die den wachsenden rechtlichen und organisatorischen Anforderungen gerecht werden.

Ein besonderes Highlight waren die DATEV-Vorträge zum Thema „E-Rechnung verstehen und richtig umsetzen – Effiziente Prozesse und rechtssichere Rechnungsstellung“, die Melanie Leisgang auf der Digitalen Werkbank Ost hielt. Die Vorträge boten praxisnahe Einblicke in aktuelle Anforderungen und zeigten auf, wie die E-Rechnung erfolgreich umgesetzt werden kann. Über die KommDIGITALE hinaus ist DATEV regelmäßig auf vielen Veranstaltungen vor Ort vertreten. So schaffen wir Raum für den direkten Austausch.

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