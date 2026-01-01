Bereits Anfang der 2000er-Jahre entschied sich die Stadt Brühl für einen mutigen Schritt: Als eine von nur sieben Modellkommunen in Nordrhein-Westfalen begann sie frühzeitig mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) und die Kommunale Doppik. Damit war nicht nur ein grundlegender Wechsel im Rechnungswesen verbunden, sondern es stellte sich auch die Herausforderung, neue gesetzliche Vorgaben, Prozesse und Softwarelösungen parallel zu entwickeln.

Noch vor Verabschiedung des NKF-Einführungsgesetzes schloss Brühl im Juli 2004 den Vertrag mit der DATEV. Dies war ein klares Bekenntnis zu einer zukunftsfähigen, integrierten Lösung, das auf einer eingehenden Prüfung der damals verfügbaren Softwareangebote basierte.