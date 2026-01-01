Doch auch hinter den Kulissen setzt die Stadt seit vielen Jahren Maßstäbe, insbesondere in der kommunalen Finanzverwaltung. Brühl arbeitet bereits seit über 20 Jahren eng mit DATEV zusammen und zählt damit zu den Vorreitern der digitalen Verwaltungsmodernisierung.
Frühstarter beim Neuen Kommunalen Finanzmanagement
Bereits Anfang der 2000er-Jahre entschied sich die Stadt Brühl für einen mutigen Schritt: Als eine von nur sieben Modellkommunen in Nordrhein-Westfalen begann sie frühzeitig mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) und die Kommunale Doppik. Damit war nicht nur ein grundlegender Wechsel im Rechnungswesen verbunden, sondern es stellte sich auch die Herausforderung, neue gesetzliche Vorgaben, Prozesse und Softwarelösungen parallel zu entwickeln.
Noch vor Verabschiedung des NKF-Einführungsgesetzes schloss Brühl im Juli 2004 den Vertrag mit der DATEV. Dies war ein klares Bekenntnis zu einer zukunftsfähigen, integrierten Lösung, das auf einer eingehenden Prüfung der damals verfügbaren Softwareangebote basierte.
Erfolgreiche Einführung und mehr Transparenz
In enger Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung und der DATEV gelang die Einführung von DATEV kommunal innerhalb von nur sechs Monaten. Damit war Brühl die zweite und bis dahin größte Pilotkommune in Nordrhein-Westfalen, die den vollständigen Wechsel vom kameralen zum kaufmännischen Rechnungswesen vollzog.Noch vor Verabschiedung des NKF-Einführungsgesetzes schloss Brühl im Juli 2004 den Vertrag mit der DATEV. Dies war ein klares Bekenntnis zu einer zukunftsfähigen, integrierten Lösung, das auf einer eingehenden Prüfung der damals verfügbaren Softwareangebote basierte.
Der neue Haushalt zeichnete sich durch eine deutlich höhere Transparenz und verbesserte Steuerungsmöglichkeiten aus. Neben dem Haushalts- und Rechnungswesen führte Brühl frühzeitig weitere DATEV-Lösungen ein, unter anderem für die Veranlagung kommunaler Steuern und Abgaben. Auch der Druck, die Kuvertierung und der Versand der Bescheide werden seitdem über das DATEV-Druck- und Versandzentrum abgewickelt.