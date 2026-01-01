Mit Veröffentlichung des Entwurfs eines ISA for LCE im Juli 2021 verdeutlicht auch das IAASB, dass die Anforderungen an eine ISA-konforme Abschlussprüfung gleichwohl künftig verstärkt von dem Leitbild der Prüfung eines PIE geprägt sein werden. Auf die Entwicklung im internationalen Standardsetting hat der HFA reagiert und Ende September insgesamt neun IDW Prüfungsstandards zur Prüfung weniger komplexer Einheiten (IDW PS KMU) verabschiedet. Der Aufbau der Standards orientiert sich am Prozess der Abschlussprüfung. Damit für solche Prüfungen ein Übergang auf die ISA [DE] nicht erforderlich ist, wurde einerseits deren verpflichtende Erstanwendung im Non-PIE-Bereich auf die Prüfung der Geschäftsjahre 2023 verschoben. Andererseits dürfen die IDW PS KMU direkt für Abschlussprüfungen des Geschäftsjahrs 2022 sowie für alle noch nicht beauftragten Abschlussprüfungen vorheriger Geschäftsjahre angewendet werden, sofern der sachliche Anwendungsbereich der Standards eröffnet ist. Die Anwendung der IDW PS KMU scheidet aus, wenn das zu prüfende Unternehmen erhöhten Risiken ausgesetzt ist. Explizit wird die Prüfung von PIE aus dem Anwendungsbereich ausgenommen. Ebenso darf die Prüfung von Unternehmen mit komplexen Sachverhalten oder Umständen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit insgesamt sowie von Unternehmen mit großen oder komplexen IT-Anwendungen nicht mit den IDW PS KMU erfolgen. Um den typischen Umständen der Prüfung einer weniger komplexen Einheit Rechnung zu tragen, beruhen die in den IDW PS KMU 1 bis 8 enthaltenen Anforderungen auf einer angenommenen Risikosituation. Sollten nicht sämtliche der in IDW PS KMU 1 dargelegten Typisierungsmerkmale bei dem zu prüfenden Unternehmen vorliegen, steht das einer Anwendung der IDW PS KMU nicht grundlegend entgegen. Vielmehr hat der Abschlussprüfer in einer solchen Situation auf die abweichenden Gegebenheiten gerichtete Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die es ihm ermöglichen, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen. Für bestimmte Typisierungsmerkmale sind die ergänzend durchzuführenden Prüfungshandlungen bereits in IDW PS KMU 9 enthalten. Gemeint sind Erstprüfungen des Abschlussprüfers oder wenn er Arbeiten eines Sachverständigen oder einer etwaigen Internen Revision der Einheit nutzen möchte beziehungsweise die Einheiten Geschäftsprozesse auf einen Dienstleister ausgelagert haben oder der Bestätigungsvermerk zu widerrufen ist. In den verbleibenden, sehr seltenen Fällen, beispielsweise wenn das zu prüfende Unternehmen sogenannte sonstige Informationen herausgibt, liegt die Planung und Durchführung ergänzender Prüfungshandlungen im pflichtgemäßen Ermessen des Abschlussprüfers.