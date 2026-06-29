Aktuelle Nachrichten
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26. August 2026
Die neue Ausgabe der Broschüre Wirtschaftsprüfung in der Praxis ist da!
Wirtschaftsprüfung in der Praxis: Neue Broschüre mit Ausblicken und Impulsen zur digitalen Abschlussprüfung. Jetzt kostenlos herunterladen!
01. Juni 2026
"Die Software nimmt ganz viel Fleißarbeit ab"
Die Kanzleigruppe Planaris ersetzt Excel-basierte Unternehmensbewertungen durch wevalue. Das Ergebnis: weniger manueller Aufwand, mehr Transparenz und mehr Zeit für die fachliche Beratung.
07. Mai 2026
Beratung skalieren mit DATEV Wirtschaftsberatung classic und neuen Cloud-Anwendungen
Heute erwarten Mandanten mehr als eine fehlerfreie Finanzbuchführung und pünktliche Abschlüsse. Sie wollen frühzeitig auf Chancen und Risiken reagieren. Genau das kann Ihre Kanzlei ihnen bieten.
20. April 2026
DATEV Kennzahlenanalyse
In einer zunehmend dynamischen Wirtschaftslage ist eine fundierte betriebswirtschaftliche Einschätzung wichtiger denn je.
09. März 2026
Referenztabellen: die Basis für effiziente Prüfungsschritte mit DATEV Datenprüfung
Fremddaten strukturiert auswerten, Prüfungsschritte effizient einsetzen – Voraussetzung dafür sind fachlich sauber vorbereitete Daten. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Referenztabelle.
04. März 2026
Prüferbuchungen aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen in der Abschlussprüfung steuern
Erfahren Sie, wie Sie mit der Funktion „Buchungen analysieren“ in DATEV Abschlussprüfung comfort die Auswirkungen von Prüferbuchungen auf die Abschlussdaten steuern und nachvollziehbar beurteilen.
02. März 2026
Digitale Belege aus DATEV Unternehmen online in der Abschlussprüfung nutzen
Wenn zu prüfende Mandanten DATEV Unternehmen online nutzen stehen Belege digital zur Verfügung. Der Beitrag zeigt, wie Abschlussprüfer diese Belege über DATEV Datenprüfung gezielt analysieren können, auch im Kontext der E-Rechnung.
11. September 2023
Journal Entry Tests planen und dokumentieren
Journal Entry Tests (JET) werden durch ISA [DE] 240 und IDW PS KMU 5 für Abschlussprüfer verpflichtend. Eine strukturierte Dokumentation der durchgeführten Prüfungsschritte und der Ergebnisse sowie deren Interpretation sind dabei unerlässlich. Erfahren Sie, wie Ihnen die neue kostenfreie DATEV JET-Dokumentation dabei helfen kann.