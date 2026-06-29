Hier können Sie den RSS-Feed abonnieren.

Die neue Ausgabe der Broschüre Wirtschaftsprüfung in der Praxis ist da!

Wirtschaftsprüfung in der Praxis: Neue Broschüre mit Ausblicken und Impulsen zur digitalen Abschlussprüfung. Jetzt kostenlos herunterladen!

"Die Software nimmt ganz viel Fleißarbeit ab"

Die Kanzleigruppe Planaris ersetzt Excel-basierte Unternehmensbewertungen durch wevalue. Das Ergebnis: weniger manueller Aufwand, mehr Transparenz und mehr Zeit für die fachliche Beratung.

Beratung skalieren mit DATEV Wirtschaftsberatung classic und neuen Cloud-Anwendungen

Heute erwarten Mandanten mehr als eine fehlerfreie Finanzbuchführung und pünktliche Abschlüsse. Sie wollen frühzeitig auf Chancen und Risiken reagieren. Genau das kann Ihre Kanzlei ihnen bieten.

DATEV Kennzahlenanalyse

In einer zunehmend dynamischen Wirtschaftslage ist eine fundierte betriebswirtschaftliche Einschätzung wichtiger denn je.

Referenztabellen: die Basis für effiziente Prüfungsschritte mit DATEV Datenprüfung

Fremddaten strukturiert auswerten, Prüfungsschritte effizient einsetzen – Voraussetzung dafür sind fachlich sauber vorbereitete Daten. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Referenztabelle.

Prüferbuchungen aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen in der Abschlussprüfung steuern

Erfahren Sie, wie Sie mit der Funktion „Buchungen analysieren“ in DATEV Abschlussprüfung comfort die Auswirkungen von Prüferbuchungen auf die Abschlussdaten steuern und nachvollziehbar beurteilen.

Digitale Belege aus DATEV Unternehmen online in der Abschlussprüfung nutzen

Wenn zu prüfende Mandanten DATEV Unternehmen online nutzen stehen Belege digital zur Verfügung. Der Beitrag zeigt, wie Abschlussprüfer diese Belege über DATEV Datenprüfung gezielt analysieren können, auch im Kontext der E-Rechnung.

Journal Entry Tests planen und dokumentieren

Journal Entry Tests (JET) werden durch ISA [DE] 240 und IDW PS KMU 5 für Abschlussprüfer verpflichtend. Eine strukturierte Dokumentation der durchgeführten Prüfungsschritte und der Ergebnisse sowie deren Interpretation sind dabei unerlässlich. Erfahren Sie, wie Ihnen die neue kostenfreie DATEV JET-Dokumentation dabei helfen kann.