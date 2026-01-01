DATEV unterstützt Sie mit einer Microsoft Excel-basierten Vorlage der sogenannten JET-Dokumentation. In dieser können Sie strukturiert und nachvollziehbar ihre Prüfungsschritte planen, Auffälligkeiten und Bemerkungen dokumentieren. Damit schaffen Sie eine fundierte Basis für Ihre weitere Prüfungsstrategie.

Komfortable Erfassungsmasken unterstützen Sie bei der Planung der durchzuführenden JET-Analysen sowie der nachgelagerten Ergebnisdokumentation. Selbstverständlich können Sie auch individuelle Prüfungsschritte ergänzen.

Die JET-Analyse können Sie mit DATEV Datenprüfung classic durchführen und die Ergebnisse pro Analyse in der JET-Dokumentation festhalten.

Die gesamte Dokumentation sollten Sie am Ende in DATEV DMS mandantenbezogen ablegen.