DATEV unterstützt Sie mit einer Microsoft Excel-basierten Vorlage der sogenannten JET-Dokumentation. In dieser können Sie strukturiert und nachvollziehbar ihre Prüfungsschritte planen, Auffälligkeiten und Bemerkungen dokumentieren. Damit schaffen Sie eine fundierte Basis für Ihre weitere Prüfungsstrategie.
Komfortable Erfassungsmasken unterstützen Sie bei der Planung der durchzuführenden JET-Analysen sowie der nachgelagerten Ergebnisdokumentation. Selbstverständlich können Sie auch individuelle Prüfungsschritte ergänzen.
Die JET-Analyse können Sie mit DATEV Datenprüfung classic durchführen und die Ergebnisse pro Analyse in der JET-Dokumentation festhalten.
Die gesamte Dokumentation sollten Sie am Ende in DATEV DMS mandantenbezogen ablegen.
Aufbau der JET-Dokumentation
Die JET-Dokumentation untergliedert sich in die folgenden sechs Bereiche:
- Deckblatt: Dient als Einführung und gibt einen Überblick über den Prüfungsauftrag.
- Cockpit: Zeigt den aktuellen Stand des Prüfungsauftrags und der zugrundeliegenden Prüfungsschritte.
- Prüfungsauftrag: Enthält die Grundangaben des Prüfungsauftrags.
- Prüfungsschritte: Ermöglicht die Dokumentation der durchgeführten Prüfungsschritte und Auffälligkeiten je Prüfungsschritt.
- Fazit: Bietet die Möglichkeit, allgemeine Auffälligkeiten und abgeleitete Maßnahmen zu erfassen.
- Beschreibung: Unterstützt als Anleitung bei der Anwendung der Vorlage
Vorteile der JET-Dokumentation
- Überblick über den aktuellen Stand der JET-Analyse
- Nachhaltige und transparente Dokumentation für Ihre Prüfungsstrategie
- Mandantenbezogene Ablage in DATEV DMS möglich
- Nutzerfreundliche Erfassungsmasken
So finden Sie die JET-Dokumentation
Die neue Vorlage ist in der Anwendung DATEV Vorlagenverwaltung und in den Vorlagen von DATEV Abschlussprüfung (Version 15.2) im Bereich der Prüfungsplanung integriert.Weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 9241200.
Beauftragen Sie DATEV für Ihre JET-Analyse
Kennen Sie eigentlich schon unsere Dienstleistung DATEV JET-Service?
DATEV unterstützt Sie im Rahmen des DATEV JET-Service bei der Durchführung Ihres Prüfungsauftrags. Im Zuge dessen übernimmt DATEV für Sie den Datenimport in DATEV Datenprüfung, die Datenaufbereitung und -validierung, sowie die Durchführung der gewünschten JET-Prüfungsschritte. Die anschließende Interpretation der Ergebnisse erfolgt durch Sie.
Im Anschluss erhalten Sie im Rahmen des DATEV JET-Services die vorausgefüllte JET-Dokumentation und können identifizierte Auffälligkeiten dokumentieren.
Nähere Informationen zum DATEV JET-Service finden Sie auf der www.datev.de: DATEV JET-Service