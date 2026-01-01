Christoph Ehlert sieht vor allem drei Vorteile beim Einsatz von wevalue: geringere Fehleranfälligkeit, Zeitersparnis, Zugriff auf zusätzliche Datenbanken. „Die Software nimmt ganz viel Fleißarbeit ab – aber natürlich nicht das Denken,“ fasst er zusammen. Die Anwendung unterstützt vor allem bei Berechnungen, Strukturierung und Dokumentation.

Dafür stehen verschiedene Bewertungsverfahren zur Verfügung – vom Discounted-Cashflow-Verfahren (DCF), über das vereinfachte Ertragswertverfahren (vEWV) zum Substanzwertverfahren u.a. Dadurch lassen sich Bewertungsansätze schneller vergleichen und einordnen. Zusätzlich ermöglichen integrierte Sensitivitätsanalysen, zentrale Annahmen gezielt zu variieren, etwa bei Wachstumsraten oder Kapitalkosten, sowie deren Auswirkungen auf den Unternehmenswert unmittelbar nachzuvollziehen.

„Man kann die Wachstumsannahme oder die Kapitalkostenparameter einfach um bspw. 0,5 oder 1 Prozent anpassen und direkt die Auswirkungen auf den Wert ablesen. Die Auswirkungen zentraler Annahmen werden für Mandanten deutlich nachvollziehbarer. Sie schätzen die Transparenz und umfassende Beratung“, erläutert Ehlert.