Der DATEV Frühwarnservice ist ein Analyse-Programmteil von DATEV Analyse und Planung und unterstützt Sie bei der Früherkennung betriebswirtschaftlicher Auffälligkeiten. Dabei werden BWA-Kriterien und Kennzahlen zu Liquidität, Bilanz und Erfolg automatisch auf Auffälligkeiten geprüft und übersichtlich dargestellt. Lesen Sie dazu den Fachbeitrag DATEV Frühwarnservice stärkt Analyse- und Beratungsleistung.

Als weiterer Analyse‑Baustein ermöglicht die DATEV Kennzahlenanalyse im Anschluss eine strukturierte Einordnung der wirtschaftlichen Lage Ihrer Mandanten. Auf Basis ausgewählter Kennzahlen aus Bilanz, Gewinn‑ und Verlustrechnung sowie Liquidität unterstützen Zeitvergleiche und optional ein Branchenvergleich die vertiefende Analyse und die Vorbereitung von Mandantengesprächen.

Mit dem Programmteil „Planung” in DATEV Analyse und Planung verschaffen Sie Ihren Mandanten einen optimalen Überblick über die künftige Entwicklung ihres Unternehmens und erhalten eine fundierte Basis, beispielsweise für das Bankgespräch. Weitere Informationen finden Sie im Fachbeitrag Schnell und einfach planen – für mehr Sicherheit. Weitere Informationen finden Sie im Magazin-Beitrag DATEV Kennzahlenanalyse.

Mit DATEV Steuervorauszahlung erhalten Sie einen Überblick über die zu erwartenden Steuervorauszahlungen Ihrer Mandanten und können prüfen, ob die Höhe der Vorauszahlungen angemessen ist. Mehr dazu erfahren Sie im Magazin-Beitrag DATEV Steuervorauszahlungen.

Die Integration der Anwendungen in die Buchführung beschleunigt den Beratungsprozess: Werden die Daten mit dem DATEV-Frühwarnservice analysiert, zeigen gemeldete Auffälligkeiten den Einstieg in die weiterführende Analyse auf. Diese können anschließend mit der DATEV Kennzahlenanalyse strukturiert eingeordnet werden, z. B. durch Zeitvergleiche und optional den Vergleich mit der Branche. Auf dieser Basis lassen sich Auffälligkeiten in einer Ertrags‑ oder Liquiditätsplanung gezielt weiter betrachten. Ändert sich die Ertragslage deutlich, können Sie mit DATEV Steuervorauszahlungen ermitteln, welche Steuernachzahlungen (oder -erstattungen) dies zur Folge hätte. Zur Vermeidung reichen Sie einfach einen elektronischen Anpassungsantrag ein. Alle Anwendungen können direkt über DATEV Kanzlei-Rechnungswesen aufgerufen werden. Informieren Sie sich dazu im Fachbeitrag Planzahlen-Controlling.