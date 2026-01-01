Für die Abschlussprüfung ist entscheidend, welche Bedeutung Prüferbuchungen für die Fehlerbeurteilung und das Prüfungsurteil haben. Dabei geht es nicht nur um die rechnerische Auswirkung einzelner Buchungen, sondern um ihre fachliche Einordnung: Beeinflusst eine Buchung den verbrauchten Fehler oder liegt sie unterhalb der Nichtaufgriffsgrenze? Handelt es sich um eine reine Umgliederung? Hat der Mandant den Fehler korrigiert?

Diese Fragen lassen sich nicht aus der buchhalterischen Darstellung ableiten, sondern sind Teil der prüferischen Beurteilung.