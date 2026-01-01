Grundlage der Abschlussprüfung
Ausgangspunkt der Abschlussprüfung ist ein in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen vorliegender Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken. Buchungen, die sich erst aus der Jahresabschlussprüfung ergeben, werden dort als Jahresabschlussbuchungen erfasst. Diese Prüferbuchungen wirken sich unmittelbar auf Salden und das Jahresergebnis aus und sind damit Bestandteil der Abschlussdaten. Mit ihrer Erfassung ist die buchhalterische Abbildung abgeschlossen – eine prüferische Einordnung ist damit noch nicht verbunden.
Von der Buchung zur prüferischen Beurteilung
Für die Abschlussprüfung ist entscheidend, welche Bedeutung Prüferbuchungen für die Fehlerbeurteilung und das Prüfungsurteil haben. Dabei geht es nicht nur um die rechnerische Auswirkung einzelner Buchungen, sondern um ihre fachliche Einordnung: Beeinflusst eine Buchung den verbrauchten Fehler oder liegt sie unterhalb der Nichtaufgriffsgrenze? Handelt es sich um eine reine Umgliederung? Hat der Mandant den Fehler korrigiert?
Diese Fragen lassen sich nicht aus der buchhalterischen Darstellung ableiten, sondern sind Teil der prüferischen Beurteilung.
Prüferbuchungen in Abschlussprüfung comfort analysieren und steuern
In DATEV Abschlussprüfung comfort können die in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen erfassten Prüferbuchungen im Fenster „Buchungen analysieren“ angezeigt und geprüft werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der prüferischen Beurteilung und Steuerung ihrer Auswirkungen.
Sie legen fest, wie einzelne Buchungen in die Fehlerbeurteilung einfließen sollen. Ihre Beurteilungen im Dialogfenster „Buchungen analysieren“ wirken sich unmittelbar auf den verbrauchten Fehler sowie auf das Jahresergebnis aus. Die Auswirkungen Ihrer prüferischer Entscheidungen sind damit jederzeit transparent und durchgängig in Abschlussprüfung comfort nachvollziehbar.
Mehrwert für den Prüfungsalltag
Der Nutzen der Funktion zeigt sich besonders in der fortgeschrittenen Prüfungsphase, wenn mehrere Prüferbuchungen vorliegen und eine konsistente Gesamtbeurteilung erforderlich ist.
Statt Einzelbuchungen separat zu bewerten oder Auswirkungen manuell nachzuvollziehen, bietet „Buchungen analysieren“ eine zentrale Übersicht:
- alle relevanten Prüferbuchungen sind gebündelt dargestellt,
- prüferische Entscheidungen sind nachvollziehbar dokumentiert,
- Auswirkungen auf Fehlergrößen und Abschlussdaten werden systemseitig aktuell gehalten.
Dies unterstützt eine einheitliche Fehlerbeurteilung und erleichtert die interne Abstimmung im Prüfungsteam und auch die Argumentation gegenüber Mandanten oder im Rahmen von Qualitätskontrollen.
Fazit
Die Funktion „Buchungen analysieren“ in Abschlussprüfung comfort baut auf dem Abschlussbestand aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen auf. Sie unterstützt Abschlussprüferinnen und Abschlussprüfer dabei, dort erfasste Prüferbuchungen fachlich einzuordnen und deren Auswirkungen auf die Abschlussdaten zu steuern.
Der Mehrwert liegt nicht in der Buchung selbst, sondern in der strukturierten, nachvollziehbaren Beurteilung ihrer prüferischen Bedeutung – eine zentrale Voraussetzung für eine konsistente und prüfungssichere Abschlussprüfung.