Der Zugriff auf die Belege eines Prüfungsmandats in DATEV Unternehmen online erfolgt über die eigene DATEV SmartCard des Abschlussprüfers. Eine Weitergabe der DATEV SmartCard des Steuerberaters ist nicht erforderlich.

Voraussetzung ist eine mitgliedsübergreifende Zuordnung der DATEV SmartCard des Prüfers zur Mitgliedschaft des beauftragten Steuerberaters. Diese Zuordnung wird gemeinsam mit dem Steuerberater bei DATEV beantragt und anschließend durch die zuständige Mitgliedschaftsabteilung freigeschaltet. Anschließend erfolgt durch den Steuerberater die mandatsbezogene Freigabe über die DATEV Rechteverwaltung online.

Damit erhält der Abschlussprüfer einen vollständigen und geregelten Zugriff auf die digitalen Belege des Prüfungsmandats. Der Zugriff ist revisionssicher dokumentiert, auf den jeweiligen Mandanten beschränkt und kann bei Bedarf jederzeit wieder aufgehoben werden.