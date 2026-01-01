Mit der DATEV Kennzahlenanalyse steht dafür eine weitere moderne, cloudbasierte Analysekomponente innerhalb von DATEV Analyse und Planung zur Verfügung.
Die Anwendung unterstützt Kanzleien dabei, die wirtschaftliche Lage von Mandanten strukturiert, transparent und belastbar zu beurteilen, auf Basis zentraler Kennzahlen aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Liquidität. Die DATEV Kennzahlenanalyse ist, wie der Analyseprogrammteil DATEV Frühwarnservice, direkt in DATEV Kanzlei Rechnungswesen eingebettet und kann unmittelbar aus der laufenden Buchführung oder dem Jahresabschluss heraus aufgerufen werden. Sie greift direkt auf vorhandenen Daten zu und generiert automatisiert Abweichungen.
Grafische Darstellungen sowie zeitliche Verläufe der letzten 5 Jahre machen Entwicklungen und Trends auf einen Blick sichtbar. Bei Nutzung der DATEV Branchenauswertungen (Art.-Nr. 20878) ermöglicht ein Branchenvergleich eine zusätzliche Einordnung. So lassen sich die wirtschaftliche Lage des Mandanten gezielt analysieren und fundierte Beratungsansätze für eine professionelle und zukunftsorientierte Beratung ableiten.
Vorbereitung von Jahres- und Quartalsgesprächen
Relevante Kennzahlen stehen kompakt zur Verfügung und können strukturiert besprochen werden.
Vertiefende Analyse bei Auffälligkeiten
Zeigt der Analyseprogrammteil DATEV Frühwarnservice kritische Entwicklungen, ermöglicht die Kennzahlenanalyse eine differenzierte Ursachenbetrachtung.
Regelmäßige betriebswirtschaftliche Checks
Wirtschaftliche Entwicklungen lassen sich kontinuierlich verfolgen und frühzeitig adressieren.
Spontane Mandantenanfragen
Eine fundierte, datenbasierte Einschätzung kann kurzfristig erfolgen.
Als Bestandteil von DATEV Analyse und Planung ist DATEV Kennzahlenanalyse in der Lizenz Wirtschaftsberatung classic enthalten und steht auch im DATEV Mehrwert‑Angebot zur Verfügung.
Fachbeitrag: DATEV Kennzahlenanalyse – Analysekompetenz gezielt einsetzen
Bestellung DATEV Analyse und Planung
DATEV-Fachbuch „Mit betrieblichen Kennzahlen zum Erfolg“