Wirtschaftliche Entwicklungen strukturiert einordnen
Mit der DATEV Kennzahlenanalyse steht innerhalb von DATEV Analyse und Planung eine weitere cloudbasierte Analyseanwendung zur Verfügung, mit der sich die wirtschaftliche Lage des Mandantenunternehmens strukturiert einordnen lässt.
Die Auswertung basiert auf ausgewählten Kennzahlen aus Bilanz, Gewinn‑ und Verlustrechnung sowie Liquidität. Ergänzend kann – optional – ein Vergleich mit der Branche durchgeführt werden.
Die DATEV Kennzahlenanalyse ist direkt aus DATEV Kanzlei‑Rechnungswesen aufrufbar und steht Anwenderinnen und Anwendern der Wirtschaftsberatung classic zur Verfügung.
Mit wenigen Klicks zur Kennzahlenanalyse
Die DATEV Kennzahlenanalyse kann direkt aus DATEV Kanzlei‑Rechnungswesen gestartet werden. Der Aufruf ist sowohl aus der Buchführung als auch aus dem Jahresabschluss möglich:
Aufruf aus der Buchführung:
Auswertungen | Finanzbuchführung | Kennzahlenanalyse
Aufruf aus dem Jahresabschluss:
Auswertungen | Jahresabschluss | Kennzahlenanalyse
Bitte beachten Sie, dass für den Aufruf der DATEV Kennzahlenanalyse die Freigabe der entsprechenden Rechte für DATEV Analyse und Planung sowie die Aktivierung der Datenbereitstellung für DATEV‑Cloud‑Lösungen erforderlich sind.
Vergeben Sie hierzu in der Rechteverwaltung online die Rechte „Zentrale Mandanten“ und „Leistungen aus dem DATEV Arbeitsplatz anzeigen“ (jeweils im Bereich MyDATEV Übergreifende Anwendungen) sowie „Analyse und Planung“ (Bereich Rechnungswesen).
Um Cloud‑Anwendungen nutzen zu können, muss zudem einmalig pro Mandant die Datenbereitstellung aktiviert werden. Diese Einstellung finden Sie in DATEV Kanzlei‑Rechnungswesen unter Extras | Datenbereitstellung für DATEV‑Cloud‑Lösungen.
Für die Nutzung ist die Lizenz Wirtschaftsberatung classic erforderlich. Für die Kennzahlenanalyse werden sowohl die im DATEV‑Rechenzentrum gespeicherten Daten als auch die aktuellen Buchführungsdaten (Realtime‑Daten) herangezogen.
Tipp für Ihre Umsetzung
- Information zu den Einsatzvoraussetzungen finden Sie unter DATEV Hilfe-Center - Dok.-Nr. 1048524
Startseite
Die Startseite der Cloud-Anwendung zeigt Ihnen schnell einen Überblick über alle Auffälligkeiten, die für den aktuellen Buchführungsmonat vorliegen.
Alternativ zur Darstellung der relativen Abweichungen kann auf Absolutwerte umgeschaltet werden. Diese werden tabellarisch angezeigt.
Sowohl die relativen Abweichungen als auch die Absolutwerte können optional im Vergleich zur Branche dargestellt werden.
Voraussetzung hierfür ist die Nutzung der DATEV Branchenauswertungen.
-> GRAFIK NEU EINBINDEN
Detailseite
Jede Kennzahl verfügt über eine eigene Detailseite. Diese erreichen Sie entweder über den Navigationsbaum auf der linken Seite oder durch Klick auf die jeweiligeKennzahl in der Übersicht.
Die Detailseite ist für alle Kennzahlen einheitlich aufgebaut:
- Definition der Kennzahl inklusive zugrunde
liegender Formel
- Wertevergleich, der die Bestandteile der Formel transparent darstellt
- Branchenvergleich, sofern verfügbar
- Grafische Übersicht zur zeitlichen Entwicklung
Weiterführende Schritte
- Bei negativen Entwicklungen bietet sich auf Basis der eingeordneten Kennzahlen der Einstieg in eine aktive Planung mit der Komponente Planung aus DATEV Analyse und Planung an.
Ausblick
Die Cloud-Anwendung DATEV Kennzahlenanalyse wird sukzessive weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie im Hilfe-Dokument Überblick DATEV Kennzahlenanalyse unter Kapitel 7 „Ausblick“.
Mehrwert für Kanzlei und Mandanten
Für Kanzleien entsteht ein effizienter Einstieg in die Analyse: automatisierte Datenübernahme, klare grafische Darstellungen und eine hohe Transparenz der wirtschaftlichen Lage.
Mandantinnen und Mandanten profitieren von verständlich aufbereiteten Informationen, die eine fundierte Grundlage für Gespräche, Empfehlungen und strategische Entscheidungen bilden.
In der Kanzlei wird die DATEV Kennzahlenanalyse insbesondere in folgenden Situationen eingesetzt:
- zur vertiefenden Einordnung der wirtschaftlichen Lage nach Erstellung der BWA oder des Jahresabschlusses
- zur Analyse auffälliger Entwicklungen, z. B. nach Hinweisen aus dem DATEV Frühwarnservice
- zur regelmäßigen betriebswirtschaftlichen Betrachtung von Mandantenunternehmen
- zur Vorbereitung strukturierter Mandantengespräche
Software und Unterstützungsangebote
Softwareangebote
- DATEV Wirtschaftsberatung classic (Art.-Nr. 41435)
- DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (Art.-Nr. 95000)
- DATEV Branchenauswertungen (Art.-Nr. 20878)
Unterstützungsangebote
- DATEV Hilfe-Center: Einsatzvoraussetzungen
- DATEV Hilfe-Center: Überblick
- DATEV Hilfe-Center: Aufruf
- DATEV Hilfe-Center: Kennzahlen