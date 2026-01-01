Die DATEV Kennzahlenanalyse kann direkt aus DATEV Kanzlei‑Rechnungswesen gestartet werden. Der Aufruf ist sowohl aus der Buchführung als auch aus dem Jahresabschluss möglich:

Aufruf aus der Buchführung:

Auswertungen | Finanzbuchführung | Kennzahlenanalyse

Aufruf aus dem Jahresabschluss:

Auswertungen | Jahresabschluss | Kennzahlenanalyse

Bitte beachten Sie, dass für den Aufruf der DATEV Kennzahlenanalyse die Freigabe der entsprechenden Rechte für DATEV Analyse und Planung sowie die Aktivierung der Datenbereitstellung für DATEV‑Cloud‑Lösungen erforderlich sind.

Vergeben Sie hierzu in der Rechteverwaltung online die Rechte „Zentrale Mandanten“ und „Leistungen aus dem DATEV Arbeitsplatz anzeigen“ (jeweils im Bereich MyDATEV Übergreifende Anwendungen) sowie „Analyse und Planung“ (Bereich Rechnungswesen).

Um Cloud‑Anwendungen nutzen zu können, muss zudem einmalig pro Mandant die Datenbereitstellung aktiviert werden. Diese Einstellung finden Sie in DATEV Kanzlei‑Rechnungswesen unter Extras | Datenbereitstellung für DATEV‑Cloud‑Lösungen.

Für die Nutzung ist die Lizenz Wirtschaftsberatung classic erforderlich. Für die Kennzahlenanalyse werden sowohl die im DATEV‑Rechenzentrum gespeicherten Daten als auch die aktuellen Buchführungsdaten (Realtime‑Daten) herangezogen.