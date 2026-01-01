Der GDPdU-Standard beschreibt ausschließlich den technischen Aufbau der zu importierenden Tabellen. Fachlich ist aus den gelieferten Daten jedoch nicht für die Datenprüfung erkennbar, welche Spalte beispielsweise das Konto, das Gegenkonto oder das Belegdatum enthält.

Diese fachliche Zuordnung wird über die Referenztabelle hergestellt. D.h. aus den importierten GDPDU-Daten wird eine neue Tabelle erstellt, in der die relevanten Felder, etwa Konto, Gegenkonto, Soll, Haben oder Belegdatum definiert sind. Sie bildet die Grundlage dafür, dass DATEV Datenprüfung die Bedeutung der Daten erkennt und Prüfungsschritte automatisiert und zielgerichtet einsetzen kann.