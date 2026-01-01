Vom Großvater über den Vater bis hin zur Tochter – Familientradition als Finanzbeamtin
DATEV: Bitte erzähle uns ein wenig über dich. Wer bist du und was ist dein Hintergrund?
Corinna Maier (CM): Hallo! Mein Name ist Corinna Maier. Mir hat es so gut in der Schule gefallen, dass ich gern dortbleiben und als Lehrerin arbeiten wollte. Da ich eher risikoscheu bin und das Wagnis eines Lehramtsstudiums mit unsicherer Perspektive nicht eingehen wollte, habe ich mich beim Finanzamt Kassel beworben. So konnte ich unsere „Familientradition“ fortsetzen, denn schon mein Großvater und mein Vater waren Finanzbeamte. Mich zog es privat nach Franken, und weil ein beruflicher Wechsel als Beamtin nicht möglich war, habe ich mich für DATEV als Arbeitgeber entschieden. So konnte ich meine steuerrechtlichen Kenntnisse bei DATEV gut nutzen und bei internen und externen Schulungen auch als Referentin weitergeben. Also kam ich doch noch zu einer unterrichtenden Tätigkeit, zumindest gelegentlich.
Trotz eines großartigen Teams bei DATEV ist mir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nach der Geburt unseres dritten Kindes immer schwerer gefallen. Deshalb wechselte ich in die freiberufliche Tätigkeit als Fachautorin und Dozentin, die ich flexibler gestalten kann.
Meine Arbeit als Lehrmittelautorin
DATEV: Welche Lehrmittel haben Sie geschrieben?
Corinna Maier (CM): Die „Fallstudie Kanzleipraxis“ mit der Müller&Thurgau GmbH ist nahezu ein Vollzeitprojekt. Über die Jahre sind mir die Protagonisten beinahe ans Herz gewachsen, und ich freue mich jedes Jahr auf die Weiterentwicklung – sei es fachlicher Art oder z. B., wenn aus dem Gesellschafter eine Gesellschafterin wird. Passend dazu entwickele ich den Fragenpool für den DATEV-Führerschein, der ja im Wesentlichen auf der Fallstudie Kanzleipraxis basiert. Daneben arbeite ich an Lehrmitteln, beispielsweise zur Einkommensteuer oder LEXinform.
Die Lehrmittelerstellung für DATEV macht Spaß, ist abwechslungsreich, herausfordernd und motivierend.
Autorin „on demand“
DATEV: Wie sind Sie dazu gekommen, Lehrmittel aufzusetzen? Macht es Ihnen Spaß?
CM: Ich sehe mich als Autorin „on demand“. Gern stehe ich DATEV als Lehrmittelautorin zur Verfügung, wenn ich mit meinem steuerlichen Fachwissen unterstützen kann. Das macht mir immer Spaß: Die Zusammenarbeit ist stets konstruktiv, produktiv und wertschätzend.
Bildung ist mehr als Wissen!
DATEV: Welche Bedeutung hat das Thema Bildung für Sie?
CM: Meine Tätigkeit als Fachautorin deckt ja einen engen fachlichen Bereich ab. Tiefenwissen in ausgewählten Bereichen halte ich im Berufsleben immer noch für wichtig – trotz aller hilfreichen Unterstützung durch Datenbanken und Internetinhalte. Man sollte meiner Meinung nach immer in der Lage sein, die angebotenen fachlichen Inhalte einschätzen und bewerten zu können. Aber eine frühe fachliche Spezialisierung, wie beispielsweise die Idee, in der Schule zugunsten von z. B. Mathematik auf gemeinsames Singen oder Malen zu verzichten, halte ich nicht für den richtigen Weg. Bildung ist m. E. mehr als Wissen. Wir Menschen als soziale Wesen brauchen Gemeinschaft und Bindung, die idealerweise beim gemeinsamen, kreativen, fröhlichen Handeln entsteht.
Menschen, die miteinander sprechen, denen kann geholfen werden!
DATEV: Welche Herausforderungen haben Sie bei der Erstellung von Lehrmitteln erlebt und wie haben Sie diese überwunden?
CM: Abgabetermine können eine Herausforderung sein. Trotz meiner Erfahrung als Autorin schätze ich meinen eigenen Zeitaufwand manchmal falsch ein. Aber mit sorgfältiger Planung kann man das meist im Griff behalten. Bei allem anderen, wie beispielsweise der inhaltlichen Weiterentwicklung oder eventuell später Softwarebereitstellung, hilft miteinander reden.
Herausforderung durch Weiterentwicklung bei Recht und Software
DATEV: Was motiviert Sie, weiterhin in diesem Bereich tätig zu sein?
CM: Meine Tätigkeit bei der Erstellung von Lehrmitteln bedeutet, mich immer wieder auf neue Themen einzustellen – fachlicher und softwaretechnischer Art. Und solange ich das Gefühl habe, dass mein Fachwissen nützlich sein kann, mache ich weiter.
Profit ziehen aus der großen Angebotspalette der DATEV Partnerschaft für Bildung
DATEV: Haben Sie noch eine Anregung oder einen Tipp, den Sie den Leser:innen des BILDUNGSforums gerne mitgeben würden?
CM: DATEV hat ein sehr umfangreiches Angebot für Unterrichtende, von Lehrmitteln über Software, Softwareschulungen und anderen Fortbildungen bis hin zum persönlichen, individuellen Austausch. Nutzen Sie so viel wie möglich davon, so viel, wie Ihre Zeit zulässt! Man kann eigentlich nur profitieren.
Ruhepol Dolce Vita
DATEV: Was machen Sie gerne privat, wenn Sie nicht gerade spannende Lehrmittel anfertigen?
CM: Italien – ein Sehnsuchtsort für mich. Schöne Landschaften und Städte, freundliche Menschen, gutes Essen, guter Wein, dolce vita eben. Klar, viel Klischee, aber ich kann das genießen. Und versuchen, die Eindrücke zu bewahren und in den bald herbstlichen Alltag zu retten.