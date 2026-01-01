DATEV: Bitte erzähle uns ein wenig über dich. Wer bist du und was ist dein Hintergrund?

Corinna Maier (CM): Hallo! Mein Name ist Corinna Maier. Mir hat es so gut in der Schule gefallen, dass ich gern dortbleiben und als Lehrerin arbeiten wollte. Da ich eher risikoscheu bin und das Wagnis eines Lehramtsstudiums mit unsicherer Perspektive nicht eingehen wollte, habe ich mich beim Finanzamt Kassel beworben. So konnte ich unsere „Familientradition“ fortsetzen, denn schon mein Großvater und mein Vater waren Finanzbeamte. Mich zog es privat nach Franken, und weil ein beruflicher Wechsel als Beamtin nicht möglich war, habe ich mich für DATEV als Arbeitgeber entschieden. So konnte ich meine steuerrechtlichen Kenntnisse bei DATEV gut nutzen und bei internen und externen Schulungen auch als Referentin weitergeben. Also kam ich doch noch zu einer unterrichtenden Tätigkeit, zumindest gelegentlich.

Trotz eines großartigen Teams bei DATEV ist mir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nach der Geburt unseres dritten Kindes immer schwerer gefallen. Deshalb wechselte ich in die freiberufliche Tätigkeit als Fachautorin und Dozentin, die ich flexibler gestalten kann.