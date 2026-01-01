DATEV: Bitte erzähle uns ein wenig über dich. Wer bist du und in welchem Zusammenhang stehst du mit der DATEV-Bildungspartnerschaft?

Peter Hoffarth (PH): Hallo! Mein Name ist Peter Hoffarth. Mein Vater hat 1969 unsere Steuerberatungskanzlei gegründet und seit 1986 bin ich in der Steuerberatung tätig. Ich habe alle Stufen der praktischen Ausbildung durchlaufen: Angefangen als Fachangestellter in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen, über den Bilanzbuchhalter bis hin zum Steuerberater. Zusätzlich habe ich 2006 die Prüfung zur landwirtschaftlichen Buchstelle und 2019 die Ausbildung Fachberater/-in für Controlling und Finanzwirtschaft (DStV e.V.) drangehängt. Ab 2003 war ich Vorstands- und von 2006 bis 2019 Präsidiumsmitglied in der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz und habe mich um die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden sowie die Gewinnung des Berufsnachwuchses gekümmert.

Seit etwa 2005 bin ich im stetigen Austausch mit der DATEV Bildungspartnerschaft und wir haben gemeinsam tolle Projekte umgesetzt, wie regelmäßige Lehrerfortbildungen am Pädagogischen Landesinstitut. Autor für die DATEV-Bildungspartnerschaft seit Sommer 2024.