Steuerberatung in zweiter Generation
DATEV: Bitte erzähle uns ein wenig über dich. Wer bist du und in welchem Zusammenhang stehst du mit der DATEV-Bildungspartnerschaft?
Peter Hoffarth (PH): Hallo! Mein Name ist Peter Hoffarth. Mein Vater hat 1969 unsere Steuerberatungskanzlei gegründet und seit 1986 bin ich in der Steuerberatung tätig. Ich habe alle Stufen der praktischen Ausbildung durchlaufen: Angefangen als Fachangestellter in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen, über den Bilanzbuchhalter bis hin zum Steuerberater. Zusätzlich habe ich 2006 die Prüfung zur landwirtschaftlichen Buchstelle und 2019 die Ausbildung Fachberater/-in für Controlling und Finanzwirtschaft (DStV e.V.) drangehängt. Ab 2003 war ich Vorstands- und von 2006 bis 2019 Präsidiumsmitglied in der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz und habe mich um die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden sowie die Gewinnung des Berufsnachwuchses gekümmert.
Seit etwa 2005 bin ich im stetigen Austausch mit der DATEV Bildungspartnerschaft und wir haben gemeinsam tolle Projekte umgesetzt, wie regelmäßige Lehrerfortbildungen am Pädagogischen Landesinstitut. Autor für die DATEV-Bildungspartnerschaft seit Sommer 2024.
Autor für die Bildungspartnerschaft seit Sommer 2024
DATEV: Welche Lehrmittel zählen bislang in deine Vita?
Peter Hoffarth (PH): Das Erste war die Überarbeitung der Prüfungsfragen für das Zertifikat „DATEV-Anwender Lohn und Gehalt“. Aktuell überarbeite ich die Unterlagen „Personalwirtschaft mit DATEV im Unterricht“ und „DATEV Lohn und Gehalt in der Praxis“.
Außerdem liefere ich den fachlichen Content für DATEV Students online im Bereich digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant in der Personalwirtschaft. Aktuell ist hier ein starker Umbruch zu sehen.
DATEV: Wie bist Du dazu gekommen, Lehrmittel aufzusetzen?
Peter Hoffarth (PH): Die DATEV-Bildungspartnerschaft hat mich angefragt und da ich weiß, was die Tolles haben und machen, habe ich natürlich gerne sofort zugesagt
Erfahrung ist der Schlüssel zum Erfolg
DATEV: Wie stellst Du sicher, dass Deine Lehrmittel den unterschiedlichen Lernbedürfnissen und -stilen gerecht werden?
PH: Zum einen habe ich mich schon sehr früh um unsere Auszubildenden gekümmert und bin seit ca. 2005/2006 Referent, u. a. für die Steuerberaterakademie Rheinland-Pfalz – nun auch schon einige Jahre für die DATEV. Dort erlebe ich ja eins zu eins, was die „Kundschaft“ umtreibt und was sie in der Lage ist zu leisten.
Mein Höhepunkt der Zusammenarbeit mit DATEV: Das Praktikantenpaket
DATEV: Wie schon angesprochen bist du seit Sommer 2024 Autor für die DATEV-Bildungspartnerschaft. Gibt es in der Zusammenarbeit mit DATEV ein Projekt, worauf Du besonders stolz bist? Wenn ja, auf welches und warum?
PH: Wovon ich immer noch begeistert bin, ist das Praktikantenpaket. Das Praktikantenpaket enthält echte Musterfälle und Arbeitshefte aus Finanzbuchführung und Einkommensteuer. Es bietet organisatorische Unterstützung und Aufgaben für Praktikanten, ohne dass diese auf vertrauliche Mandantendaten zugreifen müssen. Erstellt wurde es von der BStBK und DATEV, um Lust auf die Ausbildung zu machen und eine praxisnahe Ausbildung zu fördern. Also den „Kunden-Erstkontakt“ zu potentiellen Auszubildenden so gut wie möglich zu machen!
Menschliche Kompetenz im Fokus
DATEV: Wie siehst Du die Zukunft der Lehrmittelentwicklung, insbesondere im Hinblick auf digitale Transformation und neue Technologien (z. B. KI)?
PH: Die Ausbildung muss da mitgehen. Meiner Meinung nach wird die „MK“, die menschliche Kompetenz, wichtiger denn je, um das, was die Automatismen so produzieren, beurteilen zu können. Also die Fähigkeit „Fake-News“ nicht nur in der Buchhaltung erkennen zu können.
Erfolg schreibt man „T U N“
DATEV: Erfolg hat für Dich mit „T U N“ drei Buchstaben. Kannst Du das Statement kurz erklären und was bedeutet das für dich?
PH: Die besten Sachen waren die, bei denen ohne Blick auf mögliche Bedenken(träger) angepackt und losgelegt wurde. Einfach mal machen, könnte ja gut werden!
DATEV: Seit 35 Jahren bist Du mit diesem Statement in der Steuerberatung aktiv und bereits seit über 20 Jahren hast Du eine eigene Steuerberatungsgesellschaft. Welche Tipps hast Du hinsichtlich Erfolg für unsere Lesenden?
PH: Bei allem Frust, der uns so täglich ereilt, sich nie entmutigen und vor allem den Spaß nicht nehmen lassen.
Reiselust und Kreativität
DATEV: Was machst Du gerne privat, wenn Du nicht gerade spannende Lehrmittel anfertigst?
PH: Ich reise gerne und habe großen Spaß am Visualisieren. Und als Rheinländer freue ich mich täglich, neue Menschen kennenzulernen.
Mein Tipp für die Lesenden des BILDUNGSforums:
Verstehen statt auswendig lernen! Was mir immer geholfen hat, war, den Hintergrund oder den Sinn hinter Vorschriften und Gesetzen zu ergründen. Beim Letzteren fällt das manchmal echt schwer, aber Abseits ist nun mal, wenn der Schiri pfeift.