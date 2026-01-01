Der Dr.-Heinz-Sebiger-Preis würdigt jedes Jahr herausragende Dissertationen, die sich mit zentralen Fragen der digitalen Transformation beschäftigen. Diese reichen von IT-Sicherheit über digitale Berufswelten bis hin zu vernetzten Technologien. Der Preis trägt den Namen von DATEV‑Gründer und IT‑Pionier Dr. Heinz Sebiger. Er verfolgt das Ziel, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stärker in den Fokus zu rücken und ihre Forschungsergebnisse aus der akademischen Welt in Wirtschaft und Gesellschaft einzubringen.