Was ist der Dr.-Heinz-Sebiger-Preis?
Der Dr.-Heinz-Sebiger-Preis würdigt jedes Jahr herausragende Dissertationen, die sich mit zentralen Fragen der digitalen Transformation beschäftigen. Diese reichen von IT-Sicherheit über digitale Berufswelten bis hin zu vernetzten Technologien. Der Preis trägt den Namen von DATEV‑Gründer und IT‑Pionier Dr. Heinz Sebiger. Er verfolgt das Ziel, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stärker in den Fokus zu rücken und ihre Forschungsergebnisse aus der akademischen Welt in Wirtschaft und Gesellschaft einzubringen.
Fundierte Auswahl der Dissertationen
Wie gut der Wissenstransfer gelingt, zeigt sich jedes Jahr an der Qualität der eingereichten Arbeiten. Auch 2025 konnte die Jury wieder aus vielen innovativen Forschungsprojekten wählen. Sie setzte sich aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedener Fachrichtungen zusammen.
Auszeichnung für eine herausragende wissenschaftliche Leistung
Im Mittelpunkt stand in diesem Jahr Dr. Johanna Hahn: Ihre Arbeit zur automatisierten Gesichtserkennung verbindet rechtsdogmatische und kriminologische Perspektiven und widmet sich insbesondere den rechtlichen und ethischen Fragen des Einsatzes solcher Systeme in der Strafverfolgung.
Preisverleihung in Nürnberg
Am 19. November 2025 fand die Preisverleihung in den Räumen der DATEV eG in Nürnberg statt. Rund 90 Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik nahmen teil. Nach einem Grußwort von Prof. Dr. Robert Mayr, CEO der DATEV eG, überreichten Markus Algner, Vorstandsvorsitzender der DATEV-Stiftung Zukunft und Stiftungsvorständin Alexandra Gleiß den mit 10.000 Euro dotierten Preis an die Preisträgerin Johanna Hahn.
Mehrwert für Lehre und Nachwuchsförderung
Für Unterrichtende bietet der Dr.-Heinz-Sebiger-Preis zahlreiche Anknüpfungspunkte: Er macht sichtbar, welche Themen die aktuelle Forschung bewegen, wie stark digitale Fragestellungen heute interdisziplinär gedacht werden und welchen Beitrag junge Talente zur Gestaltung unserer digitalen Gesellschaft leisten. Die ausgezeichneten Arbeiten eignen sich hervorragend, um Studierende und Doktorandinnen und Doktoranden für die Verbindung von wissenschaftlicher Qualität und gesellschaftlicher Relevanz zu sensibilisieren.