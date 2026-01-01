Wie das geht? Ganz einfach! Wenden Sie sich an ihre regionalen Steuerberaterkammern und erhalten Flyer sowie weiteres Material, wie z. B. Aufsteller. Dieses Material eignet sich für Messen, Berufsinfotage o. Ä und soll Ihnen helfen, sich bei den Fachkräften von morgen sichtbar zu machen und zu positionieren. Auf den Flyern geht es um die Imagekampagne, die über Social Media speziell junge Menschen im Alter von 14 bis 20 Jahren adressiert.

Auf der Kampagnenseite www.zahltsichausbildung.de finden Interessierte Informationen über Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen in der Steuerberatung. Außerdem befindet sich dort die zentrale Stellenbörse, die einen bundesweiten Überblick zu vakanten Positionen und direkten Bewerbungsmöglichkeiten umfasst.