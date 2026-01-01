Unterstütung durch regionale Steuerberaterkammern
Wie das geht? Ganz einfach! Wenden Sie sich an ihre regionalen Steuerberaterkammern und erhalten Flyer sowie weiteres Material, wie z. B. Aufsteller. Dieses Material eignet sich für Messen, Berufsinfotage o. Ä und soll Ihnen helfen, sich bei den Fachkräften von morgen sichtbar zu machen und zu positionieren. Auf den Flyern geht es um die Imagekampagne, die über Social Media speziell junge Menschen im Alter von 14 bis 20 Jahren adressiert.
Auf der Kampagnenseite www.zahltsichausbildung.de finden Interessierte Informationen über Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen in der Steuerberatung. Außerdem befindet sich dort die zentrale Stellenbörse, die einen bundesweiten Überblick zu vakanten Positionen und direkten Bewerbungsmöglichkeiten umfasst.
Chancen und Potenzial für Ausbildende, Quereinsteiger & Studierende – die Anlaufstellen für Sie und Ihre Lernenden im Überblick
Die angespannte Situation am Arbeitsmarkt des steuerberatenden Berufsstands wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern. Höchste Zeit bei der Rekrutierung neue Wege zu gehen und auf neue Potenziale zu setzen, aber auch den Fachkräften von morgen Ihre Möglichkeiten und Anlaufstellen aufzuzeigen. Diese Übersicht ist sowohl an Sie als Lehrende als auch an Ihre Lernenden gerichtet & ist seit 2026 auch Bestandteil der Referentenunterlagen – leiten Sie sie unbedingt weiter!