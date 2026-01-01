InPrivate-Modus
So manche Irritation bei DATEV Software online hat seine Ursache in dem oben beschriebenen Verhalten. Unser Tipp daher: Starten Sie DATEV Software online für Bildungspartner im InPrivate-Fenster.
Gehen Sie dabei wie folgt vor:
- Starten Sie https://go.datev.de/bildung-lernen
- Steuern Sie den Link "DATEV Software online" mit der rechten Maustaste an
- Wählen Sie im sich öffnenden Kontextmenü den Menüpunkt "Link in InPrivateFenster öffnen"
Information weitergeben
Bitte geben Sie die Information auch an Ihre Lernenden weiter!
Hinweis
Fair-Use-Policy, um Engpässe auf DATEV Software online zu vermeiden:
- Beschränken Sie die Laufzeit der Benutzergruppe auf den tatsächlichen Nutzungszeitraum der Software.
- Benutzergruppen mit nur einem oder nur wenigen Teilnehmern sind zu vermeiden. Führen Sie einzelne Softwarenutzer aus mehreren Kursen in einer Benutzergruppe zusammen. Die maximale Größe einer Benutzergruppe liegt bei 30 Teilnehmern.
- Nicht genutzte Benutzergruppen werden vom System nach 10 Tagen Nichtnutzung zur Löschung vorgemerkt und nach weiteren 7 Tagen Nichtnutzung unwiderruflich gelöscht. Sie werden per E-Mail darüber informiert, wenn Ihre Benutzergruppe zur Löschung vorgemerkt wurde.
Wir monitoren Ihr Bestell- und Nutzungsverhalten und behalten uns vor, Sie individuell anzusprechen, falls wir erkennen, dass die Regeln nicht eingehalten werden.