Stefanie Hahn: Ich habe als Auszubildende bei DATEV begonnen und bin seit 1995 im Team der DATEV-Partnerschaft für Bildung.

Fabiola Gartner: Ich war seit 2008 im Team der DATEV-Partnerschaft tätig. Zwischenzeitlich habe ich zwar das „Heimat-Team“ gewechselt, den Themen und der Zielgruppe bin ich aber immer noch verbunden.

Wir haben beide schon die 1. Generation der WTS-Farmen betreut und stetig weiterentwickelt, bis diese aus technischen Gründen durch eine komplette neue Architektur ersetzt werden musste: DATEV Software online 2.0 war geboren.