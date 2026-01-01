Wofür stehen die Abkürzungen ASR/ASB?
Die Buchführung ist eines der Kerngeschäfte der Kanzleien. Buchführung ist auch Massengeschäft. Neben der Qualität sind daher Schnelligkeit und Effizienz wesentliche Erfolgsfaktoren. Kleine Veränderungen bei Routinetätigkeiten können hier zu erheblichen Verbesserungen führen und die Kanzlei fit für die Zukunft machen. Unter dem Stichwort Automatisierungsservices bietet DATEV ihren Mitgliedern aktuell zwei KI-gestützte Services an:
- DATEV Automatisierungsservice Rechnungen (ASR) optimiert das digitale Belegbuchen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen.
- DATEV Automatisierungsservice Bank (ASB) unterstützt beim Buchen elektronischer Kontoumsätze.
Beide Services generieren mittels künstlicher Intelligenz Buchungsvorschläge in der DATEV-Cloud. Diese Buchungsvorschläge werden direkt an Kanzlei-Rechnungswesen übergeben und können dort im vertrauten Prozess weiterbearbeitet werden. Weil die künstliche Intelligenz aus den historischen Daten in der DATEV-Cloud lernt, verbessert sich dabei die Qualität der Buchungsvorschläge stetig. Voraussetzung dafür ist, dass die Buchungsdaten regelmäßig ins DATEV-Rechenzentrum gesendet werden.
Anhand entsprechender Kennzeichnungen in der Buchungszeile erkennen die Programmanwender auf einen Blick, welche Felder noch geprüft oder vervollständigt werden müssen.
Die Vorteile für DATEV-Programmanwender liegen auf der Hand:Höhere Buchungsqualität:
- KI-gestützte Generierung von Buchungsvorschlägen anstelle manueller Eingaben verbessert die Qualität der Finanzbuchführung
- Mehr Komfort: Symbole zeigen auf einen Blick die Qualität des KI-generierten Buchungsvorschlags
- Weniger Routinearbeiten: Einsatz neuester Technologien in der Finanzbuchführung entlastet die Kanzlei – gerade in Zeiten des Fachkräftemangels
Was heißt das für Bildungspartner?
Aktuell können wir Ihnen zu Schulungszwecken keinen Zugriff auf die Services in ihrer Originalversion geben. Um Ihnen aber trotzdem eine praxisnahe Wissensvermittlung zu ermöglichen, unterstützen wir Sie mit einem kostenfreien E-Learning auf DATEV Students online.
Das E-Learning besteht aus zwei interaktiven Lernvideos sowie einem abschließenden Selbsttest mit Übungsaufgaben.
Didaktische Hinweise
Die Lernvideos sind interaktiv gestaltet: Nach sinnvollen Einheiten werden die Videos unterbrochen und das gezeigte Wissen abgefragt. Didaktisch liegt der Vorteil darin, dass der Lernende sich aus der Rolle des Konsumierenden lösen und aktiv werden muss. Dank der Aktivierung wird das Wissen nachhaltiger aufgenommen.
Das E-Learning ist für alle Schultypen geeignet. Das Niveau ist als „moderat“ anzusehen. Die Gesamt-Dauer beträgt 15 Minuten.
Nutzen Sie die Chance, im Rahmen der Vorbereitung auf die genannten Zertifikate Ihre Lernenden auf die E-Learnings hinzuweisen.
Auch Zertifikatsunabhängig stellt das E-Learning eine sinnvolle Ergänzung zu den Lehrmitteln Musterfall Glaser Leu, Musterfall Fallstudie Kanzleipraxis oder den FIBU-Praxistagen dar.
Warten Sie nicht zu lange mit der Wissensvermittlung: In den Kanzleien und damit im Arbeitsalltag insbesondere Ihrer Lernenden in dualer Ausbildung finden dieses Services immer mehr Verbreitung. Dabei bleibt eines sicher: Die KI-Anwendungen sind unterstützende Angebote, eine individuelle Prüfung der Buchungsvorschläge bleibt erforderlich. Prüfung und Vervollständigung der Buchungsvorschläge setzen jedoch das von Ihnen vermittelte Grundwissen voraus. Erst aus dieser Kombination ergibt sich die kompetente Programmanwendung.