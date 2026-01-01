Die Buchführung ist eines der Kerngeschäfte der Kanzleien. Buchführung ist auch Massengeschäft. Neben der Qualität sind daher Schnelligkeit und Effizienz wesentliche Erfolgsfaktoren. Kleine Veränderungen bei Routinetätigkeiten können hier zu erheblichen Verbesserungen führen und die Kanzlei fit für die Zukunft machen. Unter dem Stichwort Automatisierungsservices bietet DATEV ihren Mitgliedern aktuell zwei KI-gestützte Services an:

DATEV Automatisierungsservice Rechnungen (ASR) optimiert das digitale Belegbuchen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen.

DATEV Automatisierungsservice Bank (ASB) unterstützt beim Buchen elektronischer Kontoumsätze.

Beide Services generieren mittels künstlicher Intelligenz Buchungsvorschläge in der DATEV-Cloud. Diese Buchungsvorschläge werden direkt an Kanzlei-Rechnungswesen übergeben und können dort im vertrauten Prozess weiterbearbeitet werden. Weil die künstliche Intelligenz aus den historischen Daten in der DATEV-Cloud lernt, verbessert sich dabei die Qualität der Buchungsvorschläge stetig. Voraussetzung dafür ist, dass die Buchungsdaten regelmäßig ins DATEV-Rechenzentrum gesendet werden.

Anhand entsprechender Kennzeichnungen in der Buchungszeile erkennen die Programmanwender auf einen Blick, welche Felder noch geprüft oder vervollständigt werden müssen.

Die Vorteile für DATEV-Programmanwender liegen auf der Hand:Höhere Buchungsqualität: