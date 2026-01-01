Im auf DATEV Students online aufrufbaren Lernpfad Personalwirtschaft haben wir alle für das Themengebiet relevanten E-Learnings gebündelt. Dabei unterscheiden wir drei Module:

Grundlagen und Vorbereitung der Lohnbuchhaltung

Erstellung der Lohnbuchhaltung

Dokumente und Auswertung der Lohnbuchhaltung

Alle E-Learnings auf DATEV Students online sind einzeln lösbar. Als ergänzende Übung sind sie in den Lehrmitteln „Lohn und Gehalt in der Praxis“ und „Personalwirtschaft mit DATEV im Unterricht“ verlinkt und lassen sich situativ zum Beispiel im Unterricht aufrufen und gemeinsam bearbeiten.