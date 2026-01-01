Überblick
Im auf DATEV Students online aufrufbaren Lernpfad Personalwirtschaft haben wir alle für das Themengebiet relevanten E-Learnings gebündelt. Dabei unterscheiden wir drei Module:
- Grundlagen und Vorbereitung der Lohnbuchhaltung
- Erstellung der Lohnbuchhaltung
- Dokumente und Auswertung der Lohnbuchhaltung
Alle E-Learnings auf DATEV Students online sind einzeln lösbar. Als ergänzende Übung sind sie in den Lehrmitteln „Lohn und Gehalt in der Praxis“ und „Personalwirtschaft mit DATEV im Unterricht“ verlinkt und lassen sich situativ zum Beispiel im Unterricht aufrufen und gemeinsam bearbeiten.
Vorteile des Lernpfad
Die Kurse sind Ihnen also eigentlich schon bekannt. Warum dann ein „Lernpfad“? Was ist das Neue daran?
Der Lernpfad bietet dank der gebündelten Darstellung eine Orientierung im E-Learning-Angebot der Bildungspartnerschaft.
- Stellen Sie zum Beispiel zu Kursbeginn fest, dass die Kenntnisse Ihrer Kursteilnehmer weit auseinander klaffen, geben Sie den Teilnehmern mit Nachholbedarf die Kurse des Moduls „Grundlagen und Vorbereitung der Lohnbuchhaltung“ als Hausaufgabe auf. Die Teilnehmer können so die fehlenden Kenntnisse im Selbststudium erwerben, ohne dass Sie als Unterrichtender die Lernenden mit höherem Wissensstand vernachlässigen müssen.
- Natürlich greift auch das umgekehrte Szenario: Sie wollen sich den Einsteigern persönlich widmen, „schnellere“ Lernende fühlen sich unterfordert und Unruhe entsteht. Kein Problem: mit den E-Learnings auf dem geeigneten Niveau bleibt auch diese Gruppe beschäftigt.
Dies sind nur zwei von mehreren Eisatzmöglichkeiten. Der Lernpfad macht Ihnen die Beauftragung Ihrer Lernenden einfacher. Und Sie bleiben „Chef bzw. Chefin“ der Unterrichtssituation. So einfach. So gut.
Neue Wissensnachweise
Psst…mal unter uns: Es gibt durchaus Situationen, in denen der Lernende die Lösung einer Aufgabe vermeldet, obwohl das gar nicht der Fall ist. Auch hier hilft der Lernpfad: Sind alle Kurse eines Lernpfad-Moduls korrekt gelöst, winkt ein Wissensnachweis in Form eines PDF.
In diesem Zusammenhang wartet eine weitere Neuigkeit auf Sie und Ihre Lernenden: Wissensnachweise werden ab voraussichtlich Mitte November sowohl auf Fachbereichs- als auch auf Modulebene als PDF ausgeben. Das Ausgabeformat „Badge“ werden wir ab Mitte November deaktivieren, in der Vergangenheit bestehende optische Unschärfen bei der PDF-Ausgabe sind korrigiert.