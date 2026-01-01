Überblick zu den E-Learnings
Die Kurse kombinieren kompakte Lernvideos mit interaktiven Klick‑Dummies und bilden die zentralen Prozesse im Personalmanagement realitätsnah ab. Inhaltlich decken sie den Einstieg und die wichtigsten Aufgabenfelder ab: vom Überblick über DATEV Personal über die Pflege von Personaldaten und Mitarbeitenden bis hin zu Monatsdaten, An‑ und Abwesenheiten, der Arbeit mit der digitalen DATEV Personalakte sowie Auswertungen in der Personalwirtschaft. So können Lernende schrittweise Funktionen nachvollziehen, typische Workflows üben und ihr Wissen direkt anwenden – sicher und ohne Produktivdaten.
Einsatzempfehlung in Ihrem DATEV-Unterricht
Für die Unterrichtspraxis bedeutet das: Sie können die E-Learnings einzeln aufrufen und ihren Lernenden zur Verfügung stellen. Sie eignen sich als Add-On für alle, die Lohn und Gehalt und Personalwirtschaft im Unterricht einsetzen. So lernen die Lernenden schon jetzt das Tool der Zukunft für Unternehmen kennen.
Die E-Learnings sind zudem in unseren Paketkurs „Digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant“ eingebettet.
Besonders wichtig für Zertifikatsanbieter: Die Inhalte sind ab Juni 2026 relevant für die Zertifikatsprüfungen des Zertifikats DATEV Anwender Lohn und Gehalt.
Was ist DATEV Personal?
DATEV Personal unterstützt Unternehmen beim digitalen Personalmanagement mit zentral gepflegten Personaldaten, einer strukturierten, digitalen Personalakte und transparenten Prozessen rund um Mitarbeitende, Abwesenheiten und Monatsdaten. Nutzungsvoraussetzung für DATEV Personal ist der Einsatz von DATEV Unternehmen online.
Die Lösung ist auf effiziente, sichere Zusammenarbeit ausgerichtet und eng an die Anforderungen der Lohn‑ und Gehaltsabrechnung angebunden. Typische Einsatzbereiche sind die Pflege von Stammdaten, die Verwaltung von Urlaubs‑ und Fehlzeiten, die Dokumentation in der Personalakte sowie aussagekräftige, personalwirtschaftliche Auswertungen – genau diese Themen greifen die E‑Learnings auf und machen sie in Übungen konkret erlebbar.
Weitere Informationen zu DATEV Personal finden Sie hier: