Die Kurse kombinieren kompakte Lernvideos mit interaktiven Klick‑Dummies und bilden die zentralen Prozesse im Personalmanagement realitätsnah ab. Inhaltlich decken sie den Einstieg und die wichtigsten Aufgabenfelder ab: vom Überblick über DATEV Personal über die Pflege von Personaldaten und Mitarbeitenden bis hin zu Monatsdaten, An‑ und Abwesenheiten, der Arbeit mit der digitalen DATEV Personalakte sowie Auswertungen in der Personalwirtschaft. So können Lernende schrittweise Funktionen nachvollziehen, typische Workflows üben und ihr Wissen direkt anwenden – sicher und ohne Produktivdaten.