Überblick
Der Kurs „Schnelleinstieg DATEV Kanzlei-Rechnungswesen“ auf DATEV Students online führt Schritt für Schritt durch die wichtigsten Funktionen – ideal, wenn Sie früher das Lehrmittel „DV-Buchführung“ eingesetzt haben. Ziel ist es, grundlegende Funktionen zu verstehen, sie selbst anzuwenden und das Gelernte mithilfe von Übungen und einem abschließenden Quiz zu festigen.
Für wen ist der Kurs geeignet?
- Für Lernende und Unterrichtende, die einen kompakten Überblick über die Arbeit mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen benötigen
- Für bisherige Anwender des Lehrmittels „DV-Buchführung“
- Für Anwender ohne Vorkenntnisse
Inhalte des E-Learnings
er Kurs deckt die zentralen Schritte in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen ab und begleitet die Schritte des Anlegens der Grundangaben über die Buchungserfassung bis hin zu spezifischen Funktionen der Finanzbuchführung. Im Detail:
- Anlegen der Grundangaben
- Eingabe zentraler Mandantendaten
- Ändern von StammdatenAnlegen von Personenkonten
- Buchen im Arbeitsalltag
- Die DATEV-Buchungszeile sicher nutzen
- Die Steuerrechnung im DATEV-Buchungssatz verstehen
- Soforterfassung in der Anlagenbuchführung
- Zahlungen mit Skonto korrekt buchenArbeiten mit dem OPOS-Konto (Debitoren/Kreditoren)
- Buchungsstapel festschreiben
- Generalumkehrbuchungen durchführen
Aufbau des E-Learnings & weitere Tipps zur Anwendung
- Kurssammlung auf DATEV Students online: Jede Kernfunktion wird kompakt erklärt und unmittelbar in Übungen angewendet – so wird aus Wissen direkt Können
- Praxisübungen auf DATEV Software online: Arbeit mit Musterdaten und Simulation realistischer Arbeitsschritte, etwa das Anlegen von Konten oder das Buchen von Geschäftsvorfällen inklusive Steuerlogik.
- Hinweis: Die Musterdaten finden Sie auf DATEV Software online im Laufwerk L oder direkt im Kurs zum Download für lokale Installation – für die Nutzung von DATEV-Software setzen Sie sich bitte mit Ihrem Bildungsinstitut in Verbindung.
- Quiz zum Abschluss: Mit einem kurzen Quiz überprüfst du deinen Lernerfolg und festigst zentrale Inhalte.
- Hinweis: Die Lösungen im sind im DATEV-Shop kostenfrei bestellbar. Geben Sie diese gerne nach Bestellung an Ihre Lernenden zur Lernerfolgskontrolle weiter.