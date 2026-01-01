Kurz, praxisnah, direkt anwendbar: Dieser kompakte Kurs führt Sie in die Grundfunktionen von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen ein und schließt mit einem Quiz zur Wissensüberprüfung ab. Ideal für Unterricht und Selbststudium – besonders, wenn Sie bereits mit dem ehemaligen Lehrmittel „DV-Buchführung“ gearbeitet haben.