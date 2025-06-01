Art.-Nr. 42291 | Bildungspartner-Angebot

Schnelleinstieg DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - Lösungen zum Kurs

  • Musterlösungen zur Kontrolle für Anwender des Kurses "Schnelleinstieg DATEV Kanzlei-Rechnungswesen" auf DATEV Software online
Übersicht

Die Lösungen sind für den Kurs „Schnelleinstieg DATEV Kanzlei-Rechnungswesen“ auf DATEV Students online. Der Kurs bietet Lernenden und Unterrichtenden eine schnelle Einführung in die Arbeit mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und eignet sich ideal als Orientierungshilfe für grundlegende Funktionen.

Ziel ist es, grundlegende Funktionen zu erlernen, das erlangte Wissen anzuwenden und mithilfe von Übungen sowie einem abschließenden Quiz zu festigen. Die Lösungen können als Lernerfolgskontrolle an die Anwender des Kurses weitergegeben werden.

Kurzinfo

Stand 06/2025
Zielgruppe Bisherige Anwender:Innen des Lehrmittels "DV-Buchführung"
Schwierigkeitsgrad Einstiegsniveau
Format PDF

Inhalte

Behandelte Themen

Im Kurs „Schnelleinstieg DATEV-Kanzlei-Rechnungswesen“ werden die folgenden Themen behandelt: 

  • Anlegen der Grundangaben 

  • Eingabe zentraler Mandantendaten 

  • Ändern von Stammdaten 

  • Anlegen von Personenkonten 

  • Buchen 

  • Die DATEV Buchungszeile 

  • Die Steuerrechnung im DATEV-Buchungssatz 

  • Soforterfassung Anlagenbuchführung 

  • Zahlungen mit Skonto buchen 

  • OPOS-Konto (Debitoren/Kreditoren) 

  • Buchungsstapel festschreiben 

  • Generalumkehrbuchungen

Erforderliches Vorwissen

Keine Vorkenntnisse erforderlich

E-Learning auf DATEV Students online

Kurs Schnelleinstieg DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Hinweise

Erforderliche Software & EDV-Hinweise

  • Erforderliche Software: DATEV Kanzlei-Rechnungswesen 

  • DaSo-Template: Template „Keine Musterdaten / Sonstiges“. Die Musterdaten stehen auf Laufwerk L zum Download bereit 

  • Musterdaten für lokal installierte Software:  Zum Download direkt im Kurs

Bestandteile
  • Lösungen zu den Aufgaben des E-Learnings

