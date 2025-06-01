Schnelleinstieg DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - Lösungen zum Kurs
- Musterlösungen zur Kontrolle für Anwender des Kurses "Schnelleinstieg DATEV Kanzlei-Rechnungswesen" auf DATEV Software online
Übersicht
Die Lösungen sind für den Kurs „Schnelleinstieg DATEV Kanzlei-Rechnungswesen“ auf DATEV Students online. Der Kurs bietet Lernenden und Unterrichtenden eine schnelle Einführung in die Arbeit mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und eignet sich ideal als Orientierungshilfe für grundlegende Funktionen.
Ziel ist es, grundlegende Funktionen zu erlernen, das erlangte Wissen anzuwenden und mithilfe von Übungen sowie einem abschließenden Quiz zu festigen. Die Lösungen können als Lernerfolgskontrolle an die Anwender des Kurses weitergegeben werden.
Kurzinfo
Inhalte
Behandelte Themen
Im Kurs „Schnelleinstieg DATEV-Kanzlei-Rechnungswesen“ werden die folgenden Themen behandelt:
-
Anlegen der Grundangaben
-
Eingabe zentraler Mandantendaten
-
Ändern von Stammdaten
-
Anlegen von Personenkonten
-
Buchen
-
Die DATEV Buchungszeile
-
Die Steuerrechnung im DATEV-Buchungssatz
-
Soforterfassung Anlagenbuchführung
-
Zahlungen mit Skonto buchen
-
OPOS-Konto (Debitoren/Kreditoren)
-
Buchungsstapel festschreiben
-
Generalumkehrbuchungen
Erforderliches Vorwissen
Keine Vorkenntnisse erforderlich
E-Learning auf DATEV Students online
Hinweise
Erforderliche Software & EDV-Hinweise
-
Erforderliche Software: DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
-
DaSo-Template: Template „Keine Musterdaten / Sonstiges“. Die Musterdaten stehen auf Laufwerk L zum Download bereit
-
Musterdaten für lokal installierte Software: Zum Download direkt im Kurs
Bestandteile
- Lösungen zu den Aufgaben des E-Learnings