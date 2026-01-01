Der neue Rahmenlehrplan und die neue Ausbildungsverordnung sind seit 2023 in Kraft und seitdem versuchen wir fieberhaft Ihnen das Leben bei der Umsetzung der neuen Lernfelder-Inhalte zu erleichtern. Nun haben wir gemeinsam mit dem Verlag Europa-Lehrmittel, einem der führenden Anbieter von Bildungsmedien für die berufliche Aus- und Weiterbildung im deutschsprachigen Raum, einen neuen Meilenstein erreicht. Und zwar: Ein neues und umfassendes Lehr- und Lernbuch für den Ausbildungsberuf „Steuerfachangestellter / Steuerfachangestellte“.

Der neue Informationsband „Zukunftskompetenz Steuerfachangestellte“ ist für das 1. Ausbildungsjahr zum / zur Steuerfachangestellten gemäß dem neuen Rahmenlehrplan auf dem Markt und bestellbar. Das Unterrichtswerk umfasst die Lernfelder 1–4 des Rahmenlehrplans:

Lernfeld 1: Die eigene Rolle im Betrieb mitgestalten und am Wirtschaftsleben teilnehmen

Lernfeld 2: Buchführungsarbeiten durchführen

Lernfeld 3: Umsatzsteuerrechtliche Sachverhalte bearbeiten

Lernfeld 4: Einkommensteuererklärungen von Beschäftigten erstellen

Der Informationsband ist auf dem aktuellen Rechtsstand von 2024 und unterstützt Sie bei Ihrem praxisnahen Unterricht. Das Werk ist strukturiert, übersichtlich und verständlich aufbereitet. Für Möglichkeiten zur praxisnahen Umsetzung haben wir von der DATEV-Partnerschaft für Bildung gesorgt.