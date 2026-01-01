Überblick
Der neue Rahmenlehrplan und die neue Ausbildungsverordnung sind seit 2023 in Kraft und seitdem versuchen wir fieberhaft Ihnen das Leben bei der Umsetzung der neuen Lernfelder-Inhalte zu erleichtern. Nun haben wir gemeinsam mit dem Verlag Europa-Lehrmittel, einem der führenden Anbieter von Bildungsmedien für die berufliche Aus- und Weiterbildung im deutschsprachigen Raum, einen neuen Meilenstein erreicht. Und zwar: Ein neues und umfassendes Lehr- und Lernbuch für den Ausbildungsberuf „Steuerfachangestellter / Steuerfachangestellte“.
Der neue Informationsband „Zukunftskompetenz Steuerfachangestellte“ ist für das 1. Ausbildungsjahr zum / zur Steuerfachangestellten gemäß dem neuen Rahmenlehrplan auf dem Markt und bestellbar. Das Unterrichtswerk umfasst die Lernfelder 1–4 des Rahmenlehrplans:
- Lernfeld 1: Die eigene Rolle im Betrieb mitgestalten und am Wirtschaftsleben teilnehmen
- Lernfeld 2: Buchführungsarbeiten durchführen
- Lernfeld 3: Umsatzsteuerrechtliche Sachverhalte bearbeiten
- Lernfeld 4: Einkommensteuererklärungen von Beschäftigten erstellen
Der Informationsband ist auf dem aktuellen Rechtsstand von 2024 und unterstützt Sie bei Ihrem praxisnahen Unterricht. Das Werk ist strukturiert, übersichtlich und verständlich aufbereitet. Für Möglichkeiten zur praxisnahen Umsetzung haben wir von der DATEV-Partnerschaft für Bildung gesorgt.
Lernen durch Praxis
Im gesamten Informationsband finden Sie Verknüpfungen zu Kursen in DATEV Students online. Das bedeutet: Lernende können ihr theoretisch erlerntes Wissen gleich in die Praxis umsetzen und anhand der interaktiven Kurse auf der Plattform lernen und üben.
DATEV Students online
DATEV Students online ist eine Lernplattform der DATEV-Partnerschaft für Bildung. Sie dient dazu Softwarewissen zu erlernen und zu vertiefen. Dies gelingt durch praxisnahe E-Learnings, die Sie begleitend zu Ihrem DATEV-Unterricht einbringen können.Nach einmaliger, kostenloser Registrierung auf DATEV Students online können Sie und Ihre Lernenden gezielt Inhalte auf der Plattform vertiefen und das neu erworbene Wissen in Form von Lernerfolgskontrollen überprüfen. Weitere Informationen zu DATEV Students online finden Sie hier.