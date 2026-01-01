Was ist was?
- Lernen: DATEV Students online
DATEV Students online ist die Lernplattform zur Vertiefung des im Unterricht vermittelten Wissens mit Hilfe entsprechender E-Learnings und in enger Verbindung zu den DATEV Lehrmitteln.
- Üben: DATEV Software online
DATEV Software online ist die Möglichkeit, DATEV Software ohne eigene Installation zu nutzen.
Wir empfehlen unseren Bildungspartner, DATEV Software auf diese Art und Weise zu nutzen. Ein wesentlicher Vorteil: Sie können mit DATEV Software online Ihren Lernenden bequem Zugriff auf DATEV Software online geben, so dass diese z.B. von zu Hause aus E-Learnings auf DATEV Students online als Hausaufgabe zu Vertiefung des im Unterricht Erlernten erledigen können.
- Prüfen: DATEV Zertifizierung online
Diese Plattform ist für Sie nur dann relevant, wenn Sie eine Prüfung z.B. für den DATEV-Führerschein, den DATEV-Anwender Finanzbuchführung oder DATEV-Anwender Lohn und Gehalt planen.
Zusammenspiel der Plattformen
Wollen Sie praxisnah unterrichten, empfehlen wir Ihnen die kombinierte Nutzung von DATEV Software online, DATEV Lehrmitteln und DATEV Students online. DATEV Zertifizierung online ist nur für Prüfungssituationen erforderlich.
- Arbeiten Sie im DATEV-Unterricht anhand unserer Musterfälle in den Lehrmitteln mit DATEV Students online (Lernen) und DATEV Software online (Üben) – Ihre Lernenden können so auch selbstständig lernen
- Schließen Sie Ihren DATEV-Unterricht bei Bedarf mit einer Zertifikatsprüfung DATEV Zertifizierungen online ab – Ihre Lernenden danken Ihnen und haben nach erfolgreichem Bestehen eines unserer drei Zertifikate in der Hand
Voraussetzung zur Nutrung: Registrierung
Natürlich teilen wir Ihre Zielversion: Eine Plattform, ein Login für alles. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Aber Sie wissen auch, dass Datenschutz und Datensicherheit für uns höchste Priorität haben, daher prüfen wir hier gründlich die Möglichkeiten.
Rahmenbedingenungen
Unterrichtender
DATEV Students online
- Wollen Sie einen eigenen Eindruck gewinnen, welche Inhalte sich auf der Plattform befinden, können Sie wie Lernende ein DATEV-Konto selbständig anlegen
DATEV Software online*
- Sofortige Nutzung, sobald DATEV SmartLogin vorhanden: DATEV SmartLogin bestellen
DATEV Zertifizierungen online
* Ausnahmen für Doezierende mit Dozenten-Nr. Details
Lernender
DATEV Students online
- Selbständige Anlage eines DATEV Kontos
- DATEV-Konto anlegen
DATEV Software online
- Zugangsdaten erhalten die Lernenden von ihrem Unterrichtenden
DATEV Zertifizierungen online
- Einmalige Registrierung erforderlich
- Login mittels Voucher-Code, den die Lernenden vom Unterrichtenden erhalten