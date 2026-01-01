Was ist was?

  • Lernen: DATEV Students online
    DATEV Students online ist die Lernplattform zur Vertiefung des im Unterricht vermittelten Wissens mit Hilfe entsprechender E-Learnings und in enger Verbindung zu den DATEV Lehrmitteln.
  • Üben: DATEV Software online
    DATEV Software online ist die Möglichkeit, DATEV Software ohne eigene Installation zu nutzen.
    Wir empfehlen unseren Bildungspartner, DATEV Software auf diese Art und Weise zu nutzen. Ein wesentlicher Vorteil: Sie können mit DATEV Software online Ihren Lernenden bequem Zugriff auf DATEV Software online geben, so dass diese z.B. von zu Hause aus E-Learnings auf DATEV Students online als Hausaufgabe zu Vertiefung des im Unterricht Erlernten erledigen können.
  • Prüfen: DATEV Zertifizierung online
    Diese Plattform ist für Sie nur dann relevant, wenn Sie eine Prüfung z.B. für den DATEV-Führerschein, den DATEV-Anwender Finanzbuchführung oder DATEV-Anwender Lohn und Gehalt planen.

Zusammenspiel der Plattformen

Wollen Sie praxisnah unterrichten, empfehlen wir Ihnen die kombinierte Nutzung von DATEV Software online, DATEV Lehrmitteln und DATEV Students online. DATEV Zertifizierung online ist nur für Prüfungssituationen erforderlich.

  • Arbeiten Sie im DATEV-Unterricht anhand unserer Musterfälle in den Lehrmitteln mit DATEV Students online (Lernen) und DATEV Software online (Üben)  – Ihre Lernenden können so auch selbstständig lernen
  • Schließen Sie Ihren DATEV-Unterricht bei Bedarf mit einer Zertifikatsprüfung DATEV Zertifizierungen online ab – Ihre Lernenden danken Ihnen und haben nach erfolgreichem Bestehen eines unserer drei Zertifikate in der Hand

 

Voraussetzung zur Nutrung: Registrierung

Natürlich teilen wir Ihre Zielversion: Eine Plattform, ein Login für alles. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Aber Sie wissen auch, dass Datenschutz und Datensicherheit für uns höchste Priorität haben, daher prüfen wir hier gründlich die Möglichkeiten.

Rahmenbedingenungen

Unterrichtender

DATEV Students online

DATEV Software online*

DATEV Zertifizierungen online

* Ausnahmen für Doezierende mit Dozenten-Nr. Details

Lernender

DATEV Students online

DATEV Software online

  • Zugangsdaten erhalten die Lernenden von ihrem Unterrichtenden

DATEV Zertifizierungen online